商務部：粵津閩三地自貿試驗區總體達到預期效果

商務部部長助理任鴻斌24日在出席國新辦發布會時表示，建設自貿試驗區是黨中央、國務院在新形勢下全面深化改革和擴大開放的戰略決策。廣東、天津、福建自貿試驗區運行以來，在多個領域制度創新取得明顯成效，改革紅利、開放紅利逐步釋放，總體上達到了預期目標和效果。

按照黨中央、國務院部署，商務部、三省市人民政府在深入總結評估的基礎上，會同有關部門制定了進一步深化自貿試驗區改革開放方案。近日，三個方案經中央全面深化改革委員會第一次會議審議通過，由國務院正式印發。

任鴻斌表示，《深化方案》聚焦服務實體經濟發展等改革關鍵環節，在多個等領域深入開展改革探索。三省市圍繞服務國家戰略，根據自身特點，還制定了各具特色、各有側重的試點任務。

其中，廣東自貿試驗區圍繞打造開放型經濟新體制先行區、高水平對外開放門戶樞紐和粵港澳大灣區合作示范區，提出了建設公正廉潔的法治環境、建設金融業對外開放試驗示范窗口和深入推進粵港澳服務貿易自由化等18個方面的具體舉措。

天津自貿試驗區圍繞構築開放型經濟新體制、增創國際競爭新優勢、建設京津冀協同發展示范區，提出了創新要素市場配置機制、推動前沿新興技術孵化和完善服務協同發展機制等16個方面的具體舉措。

福建自貿試驗區圍繞進一步提升政府治理水平、深化兩岸經濟合作、加快建設21世紀海上絲綢之路核心區，提出了打造高標准國際化營商環境、推進政府服務標准化透明化和加強閩台金融合作等21個方面的具體舉措。

他還表示，下一步，商務部作為國務院自由貿試驗區工作部際聯席會議辦公室，將會同有關部門和三省市人民政府，抓緊制定任務分工台賬，做好組織實施。

來源：中國證券網

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