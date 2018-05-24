創業集團控股(02221-HK)延收購實地閥門服務及維修業務日期

創業集團控股(02221-HK)公布，由於需要額外時間達成先決條件，故於5月3日公布收購100%目標公司的交易延長完成日期。今早的公布指購股協議訂約各方於2018年5月23日訂立補充協議，將最後完成日期延遲至2018年6月4日。

於5月3日，創業集團控股與P.H.M Holding AB及Friction Invest AB的賣方訂立購股協議。全資附屬公司First Bravo Development Limited斥約1.7億元，收購Vimab Holding AB100%股權。

收購代價其中約2304.4萬元將以現金支付，而餘下約1.47億元將透過根據一般授權發行約4213.7萬股新份支付，新股將相當於現有已擴大後公司已發行股本約7.36%。創業集團控股向Vimab Holding AB的13位主要職員發售538萬股新股，每股價3.5元。

Vimab Holding AB專門為核電廠、石化及醫藥行業等重工業板塊提供實地閥門服務及維修。集團計劃引入目標集團的先進技術知識、經驗及技術，進軍中國龐大的罐體、管道及閥門維修市場。與此同時，集團亦計劃吸納目標集團的現有客戶，將其現有工業廢水處理技術引進歐洲市場。總括而言，集團一直有意進一步發展其工業廢水處理業務。

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