馬化騰：騰訊要建3張網 其中包括「智聯網」

據《中國證券網》報導，騰訊 23 日舉行「雲 + 未來」峰會，董事會主席兼執行長馬化騰表示，騰訊將圍繞人、物、服務建設「人聯網」、「物聯網」及「智聯網」三張網，其中「智聯網」是他首次提出，主要強調建立「超級大腦」幫助人工智慧的重要性。

馬化騰解釋，騰訊要做好「全用戶」平台上個人、企業、政府等不同類型用戶之間的連接，這有助於不同類型用戶之間，形成更好的信任與合作關係，是「人聯網」。

在物聯網方面，馬化騰認為，連接人與物的關鍵點，就是物理世界與數字世界的打通，它有賴於「物聯網」的發展。騰訊在計算機視覺、語音識別、自然語言處理等領域之外，未來還將繼續加大投入，為「萬物互聯」的目標而努力。

對於首度提出的「智聯網」，馬化騰說，騰訊將與合作夥伴構建「智聯網」，幫助各行各業建立自己的超級大腦，讓 AI(人工智能) 像智能操作系統般無處不在。馬化騰指出，超級大腦可以看作是讓 AI 無處不在的智能操作系統，希望未來的雲、AI 等能力能夠從冰塊變成水自由流動調配。

馬化騰強調，騰訊的目的有三個：一是要打破信息孤島，幫助全平台不同類型的用戶建立聯繫；二是需要發揚「數字工匠精神」，掌握更底層的前沿技術，深化物理世界和數字世界的連接；三是騰訊需要與合作夥伴一起構建智聯網，助力各行各業和政府建立自己的超級大腦。