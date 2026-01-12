鉅亨網新聞中心 2026-01-12 16:43

港股主要指數周一 (12 日) 高開高走，截至收盤，恒生指數上漲 1.44%，報 26608.48 點；恒生科技指數漲 3.10%，國企指數上漲 1.90%。全天市場成交活躍，阿里巴巴與騰訊控股分別貢獻了 250 億與 170 億港元的成交額。

今日市場做多情緒主要由 AI 應用大爆發所帶動，盤面上，AI 概念股呈現噴發式增長，智譜飆漲超 31%，邁富時漲逾 32%，金山雲與第四範式亦分別大漲 15% 與 17%。大型科網股集體強勢，快手漲幅超過 7%，美團漲 6.6%，阿里巴巴與百度皆漲逾 5%。此外，半導體板塊表現不俗，豪威集團上市首日大漲逾 16%。

影視股則受惠於 1 月總票房已突破 10 億元人民幣，大麥娛樂漲超 6%。從目前已釋出的片單來看，2026 年春節檔整體熱度或難以達到 2025 年同期，但憑藉多位具有市場號召力的導演及主演陣容，26 年春節檔票房表現仍具備一定保障。

相對而言，保險股受罰單因素影響全天低迷，內房、光伏及家電板塊走勢較疲軟。

展望未來，業內普遍認為國產 AI 大模型已從技術研發轉入商業化落地階段，預計到 2030 年中國大語言模型市場規模將達 1011 億元人民幣，複合年增長率高達 63.5%。