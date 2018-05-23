日經：寧德時代將與本田共同開發電動汽車電池

據日經新聞消息，日本本田汽車將與寧德時代共同開發電動汽車電池，本次開發的電池及相關技術，將主要用於 2020 年起投入中國市場的主要電動車車型。

本田將與寧德時代合作開發電動車電池

日經新聞報導稱，本田將與中國電動車設備企業寧德時代一起開發一種新電池，用於電動汽車的主要車型之中。本次合作開發以電動車電池和相關技術為核心，旨在為 2020 初期在中國推出的大量電動汽車銷售計劃而努力。

隨著全球電動汽車技術的轉移，採用中國製造商的部件作為成品車的關鍵部件的趨勢將得到加強。

上述媒體表示，中國政府正在資助配備本地製造電池的電動汽車，而日本、美國和歐洲的目標是進軍中國——全球最大的電動汽車市場。

國際著名諮詢公司羅蘭貝格曾發布《全球電動汽車發展指數》報告，指中國在 2017 年第第二季首次在電動汽車發展指數的整體排名中躍居全球第一，未來將統領全球電動汽車行業與市場。美國與德國分列二、三位，日本則失去領先地位。

2017 年，全球新能源車銷量超 122.3 萬輛，年增率增長 58%。中國則銷售了 77.7 萬輛新能源車，占全球銷量半數以上。

毫無疑問，本田與電動車設備領先製造商寧德時代的合作，無疑是瞄準未來中國巨大的電動車市場需求。

被戴姆勒納入全球供應商行列

除了本田，戴姆勒汽車也將寧德時代納入全球供應商行列。

在戴姆勒股份公司董事會主席、梅賽德斯 - 奔馳汽車集團全球總裁蔡澈（Dieter Zetsche）看來，中國已成為全球汽車行業轉型過程中的重要驅動力。

3 月 26 日在 2018 年中國發展高層論壇上，他發表的這番言論並非只是溢美之詞。新能源車革命已經成為全球汽車行業發展的共識，而中國是這場革命中的中流砥柱。

在新能源車電池領域，中國電池企業寧德時代新能源科技有限公司正在成為戴姆勒重要的合作夥伴。

3 月 25 日，蔡澈向《財經》記者透露，戴姆勒已經跟中國的電池供貨商簽訂了合約。未來無論是在中國還是全球，奔馳的電動車都會使用中國電芯。知情人士稱，上述中國電池供貨商正是寧德時代。

戴姆勒股份公司董事會成員唐仕凱（Hubertus Troska）此前曾表示，國產 EQ 品牌將使用中國產的電池, 寧德時代為電池供應商之一。

電動車電池向產業龍頭聚集

在新能源汽車產業飛速發展的背景下，國內動力電池產業已經形成了以寧德時代、比亞迪為代表的第一梯隊，國軒高科、深圳比克、天津力神、萬向 A123 等企業為代表的第二梯隊，市場正在迅速向龍頭聚集。

2016 年，前兩大巨頭市場占比接近 50％，前十的企業占據了接近 80％的市場。2017 年第一季，寧德時代已經反超比亞迪成為國內第一大動力電池廠商，其市場占有率達到 25.79％，超過比亞迪的 17.65％。

預計到 2020 年，目前存在的約 200 家動力電池企業只會剩下 10 家到 20 家。