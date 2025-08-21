鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-21 11:20

‌



中國《財新》近日報導指出，美國國際貿易委員會 (ITC) 就三星顯示 (Samsung Display) 申請發起的對京東方(000725-CN) 337 調查作出初步裁決，認定京東方在部分 OLED 面板上侵犯三星顯示器的商業機密。儘管還不是終裁結果，但 ITC 若最終裁決維持原判，京東方的部分 OLED 面板產品將難以進入美國市場。

京東方被三星告了！美國ITC初裁侵權 恐面臨失去關鍵市場（圖：Shutterstock）

海外市場對京東方意義非凡，去年近半營收來自中國以外地區。光是 2024 年上半年，美洲地區就實現收入 162 億元 (人民幣，下同)，2023 年更是高達 332.51 億元。一旦失去美國市場准入資格，這對於正在全球快速發展的面板巨頭京東方來說，無疑是沉重打擊。

‌



全球 OLED 面板產業長期由南韓三星和 LG 主導，進入蘋果 iPhone 供應鏈更是小尺寸 OLED 領域的最高榮譽，此前多年被這兩家韓廠獨佔，但 2020 年底京東方強勢突圍進入 iPhone 供應鏈，開始撼動韓系廠商地位。

根據 UBI Research 數據，今年第二季，京東方在 iPhone 面板供貨占比達 22.7%，首次超過 LG Display 的份額，雖然三星仍以 56% 領先，但京東方崛起態勢明顯。這或許促使三星採取行動，2023 年三星顯示就以商業機密侵權為由向美國 ITC 申請 337 調查。

337 調查依據美國《1930 年關稅法》第 337 條，主要針對進口貿易中的智慧財產權侵權等不公平競爭行為。ITC 初步裁決支持三星顯示主張，認為京東方出口美國的部分 OLED 產品涉及其商業秘密且未能證明獨立開發或源於公開管道，還建議採取「有限排除令」和「制止令」，若終裁維持，京東方部分 OLED 面板將失去美國市場准入資格，這對京東方與蘋果的合作也蒙上陰影。

京東方 2024 年營收 1983.81 億元，其中 988.58 億元來自中國以外，佔近 50%。2024 年上半年美洲地區收入佔營收比例為 17%，2023 年為 19%，美國潛在禁令將挑戰京東方發展。

京東方先前成長動能強勁，2024 年營收年增 13.66%，歸母淨利潤年增 108.97% 至 53.23 億元，主要得益於面板行情回溫和國家補貼政策刺激下游需求。

但財報也顯示風險訊號，2024 年存貨跌價損失達 32.7 億元，較 2023 年暴增近 50%，反映產品結構與市場需求錯配以及技術內捲問題。