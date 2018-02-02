〈財報〉本田Q3獲利成長37% 亞洲銷售上升 調升全年獲利預期

日本第三大車廠本田汽車 (Honda Motor Co) (HMC-US) (7267-JP) 週五調升全年營業獲利預期 4%，係因本田預期亞洲銷售上升，且同時持續削減成本以及日元兌美元走勢預期疲軟。

本田預期全財年營業獲利 7750 億日元 (70.6 億美元)，基於日元兌美元平均自先前估計的 109 上升至 110 的假設上。

10 月至 12 月一季，獲利 2845 億日元，年成長 37%，且根據 Thomson Reuters I/B/E/S 調查 11 位分析師的結果，此數據亦高於分析師估計的 2816 億日元。

本田汽機車銷售強勁成長，但因為品質相關的問題 (例如召回) 推升成本，以及研發投資和退休金會計變動的衝擊，抵消了銷售成長和成本節省後的利益，本田預期全財年營業獲利較去年下降 7.8%。

至三月底止的全財年，本田預期全球車輛銷售 523 萬輛，年成長 3.9%，高於先前預期，係因亞洲銷售上升。本田也預期今年全球機車年度銷售量上升。

亞洲方面，尤其是中國，一直是車廠銷售成長的主要推手，因為中國中產階級不斷成長，汽車和卡車須求量上升。本田預期該地區將取代北美，在今年首次成為公司最大的銷售來源。

本田已增加在歐洲、中國和其他亞洲國家如泰國的產量，但日本境內產量則因國內市場萎縮而下降，因此本田宣布在 2022 年前將會停止其中一家國內工廠的生產。

全球車廠無不砸重金研發新車輛技術，本田計畫今年稍晚在中國推出一款小型全電池的電動車，並正透過內部人員與外部合作研究開發自動駕駛工能和新型行動服務。