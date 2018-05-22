國巨併普思 法人報告火速出爐 國內券商喊買 目標價1100元

被動元件大廠國巨 (2327) 併美商普思電子，法人報告第一時間出爐，看好此樁併購案可望為國巨帶來效益，國內券商認為，此案將對國巨今年營收貢獻增加 16%，獲利貢獻約 5%，並維持國巨「買進」的投資評等，目標價上看 1100 元。該券商表示，普思電子 (Pulse Electronics) 為全球知名電子零組件供應商，長期耕耘車用、工規領域，專注於 5G、車用電子先進技術發展。其車用佔營收比重約 6%(終端車廠客戶涵蓋 GM、Ford 及電動車 Tesla 等)、網路設備佔 33%、無線通訊佔 20%、電源供應器及電纜佔 21%、工業規格佔 18%。銷售區域中國佔 44%、歐洲 32%、美洲 15%、亞洲 9%。



券商投顧指出，普思於車用產品中多數已取得 AEC-Q101、AEC-Q200 認證，車用產品涵蓋傳感器 (Sensor)、壓敏電阻、瞬態抑制二級管陣列、車用保護元件等。其中，車用瞬態抑制二級管為電源供應時，可迅速反應、主要用於電池供電迴路，作為抑制瞬時脈衝之保護元件，未來更大規模的市場成長在於電動車電池充電、電動車快速充電保護元件。



因此，該機構認為此併購案對國巨長期營運發展有利，更可對其今年營收增加 16% 之貢獻、獲利貢獻增加 5%。此外，受惠於被動元件產業 MLCC 的缺貨漲價、晶片電阻供需吃緊效應將延伸至明年上半年，該券商因此維持對國巨的買進投資建議，目標價 1100 元。

