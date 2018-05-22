睽違18年再啟跨國併購 國巨斥220億元併普思

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 宣布，將以 7.4 億美元 (約新台幣 220 億元)，併購天線廠普思電子 100% 股權，這也是國巨繼 1996 年併購德國電阻廠 Vitrohm 及 2000 年併購飛利浦陶瓷元件及磁性材料部門後，睽違 18 年再次的跨國併購。

國巨表示，普思電子為美國橡樹資本管理公司下的投資組合公司，橡樹資本在 2015 年 4 月透過其投資資金持有普思電子全數股權，並於同年從紐約交易所下市，目前為私有化公司。

國巨表示，普斯目前在全球有 16 處研發中心，分別位於亞洲、美國及歐洲，至於生產基地及銷售據點各有 8 個，分別位於中國、捷克及印度，去年營收為 120 億元，營業利益約 13 億元。

普思電子主要產品為無線元件、高階變壓器、整合式連接器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。主要銷售區域，中國佔 44%、歐洲佔 32%、美洲佔 15%、亞洲及其他地區佔 9%。

國巨表示，併購普斯的策略目標，包括增加產品組合，擴大提供客戶在無線元件、高階變壓器、整合式連接器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等一次購足；增加國巨在美國及歐洲的營業規模及能見度；強化公司車用電子及工業規格利基型市場的完整布局；透過國巨的全球銷售通路，擴大普斯的營運規模；進一步發揮雙方在技術、製程及管理等綜效。