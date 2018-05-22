雄獅將獨包威尼斯號 估來客破1.2萬人 貢獻營收6億元

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 高度看好郵輪市場在台成長空間，在今年獨包盛世公主號取得優異銷售成績後，今 (22) 日宣布明年將推出威尼斯號亞洲首航，合計 5 梯次包船，預計吸引 1.2 萬名旅客參與，創單年獨包人次新高，並可貢獻營收逾 6 億元，若加計岸上觀光業績，今年獨包航次可望叫去年增加 70-90%。

雄獅主題旅遊部總經理游國珍說明，今年雄獅獨包盛世公主號賞櫻團創造 6300 來客人次，挹注營收約 3.6 億元，自 2014 年投入郵輪主題旅遊，每年都有 30-40% 的成長表現。

據統計，去年進出台灣的郵輪逾 600 艘次，旅客達 114 萬人，年增 32%，顯示郵輪旅遊已成為趨勢，雄獅總經理斐信祐對此樂觀預估，今年雄獅集團郵輪營收可達 7-8 億元，而明年光是獨包 5 航次可貢獻業績逾 6 億元，帶動整體郵輪營收貢獻上看 10 億元，維持每年成長逾 30% 強勁動能。

游國珍進一步說明，每年日韓賞櫻旺季都會吸引大批遊客前往，但機票、飯店卻是供不應求，團費也較平常高出 10%，以今年日本賞櫻 5 日行程為例，平均團費都落在 4 萬元左右，清明連休團費更上看 5 萬元，反觀郵輪旅遊價格相當機加酒 75 折優惠，成功吸引不少旅客轉向郵輪市場。

展望明年，雄獅獨家與歌詩達郵輪合作，鎖定的是明年 3 月將在義大利下水、首艘專為亞洲市場量身打造的威尼斯號，總載客量可達 5200 位旅客，是目前以基隆港造價金額最高的郵輪，也是歌思達郵輪在亞洲運行噸位最大者。