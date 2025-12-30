鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-30 17:18

PC 品牌微星 (2377-TW) 今年將於 12/31-1/4 參加台北新車暨新能源車展中，展出榮獲 2026 台灣精品獎的「Eco Series」AC 電動車充電樁。微星今 (30) 日表示，在新品與軟硬整合服務陸續到位下，看好明年充電儲能事業部營運將呈倍數成長，目標超越雙位數增幅，積極搶攻台灣及歐美市場。

微星此次獲獎的 Eco Series 為第二代 AC 充電樁，支援 7kW 至 11kW 充電功率，並導入「隨插即充（Plug & Charge）」技術，可自動識別車輛身分，提升安全性與便利性。針對商用與社區需求，微星同步推出 App、Web App 支付及 EMS 能源管理系統等三套軟體，提供從硬體、軟體到後端支付的一站式解決方案。

微星指出，Eco Series 充電樁預計於 2026 年 1 月在台灣正式鋪貨，並已取得 VPC 認證，符合明年中即將上路的法規要求。除了家用市場，該產品具備 OCPP 通訊模組選配功能，可與營運商後台串接，滿足商用場域的支付與管理需求，目前已有歐系車廠及安裝商洽詢合作。

在海外布局方面，微星看好歐美市場成長潛力，預估該區域營收占比將超過六成，微星透露，美規產品及歐規三相電產品將陸續於明年第二季開賣，銷售範圍涵蓋日、韓、歐美等 14 至 16 個國家。

微星提到，與市場多數委外開發軟體的競爭對手不同，Eco Series 從研發設計、軟體開發到生產製造（桃園廠）皆由微星一手包辦。

除壁掛式充電樁外，微星另一款旅充產品「EZ-Go」已於今年 4 月上市，憑藉 IP66 防水防塵、耐重 2 噸車輛碾壓及可更換電源線等高規設計，市場反應熱烈。目前中華汽車菱利電動商用車已標配微星旅充，另有台、日系車廠正在洽談合作。微星預期，旅充與壁充銷售占比將各半，成為另一大營收支柱。

微星表示，儘管今年電動車市場遭遇逆風，但微星第四季充電樁銷量較去年同期成長超過一倍，市占率顯著提升。隨著台灣電動車滲透率明年有望突破 10%，加上 2020 年後建案依法需預留充電設備，市場需求持續看增。