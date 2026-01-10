〈熱門股〉矽力*-KY谷底翻揚 周漲27%站回季線

隨著類比晶片市況逐步轉佳，PMIC 業者矽力 *-KY( 6415-TW ) 本周公布去年 12 月營收，達 20.65 億元，創下 3 年 5 個月來新高，股價也提前表態，單周大漲 27.49%，一舉站回季線，為 2 個多月來高點。

矽力 *-KY 預期，今年隨著中國電動車發展、海外市佔率提升以及新品貢獻，車用營收可望大幅成長 40-50%，營收比重目標達 20%，且隨著關稅不確定性消退、客戶庫存回補，上半年營收將優於去年同期。

矽力 * -KY 近年持續推出車用相關新品，目前在每台車的產品含金量 (Dollar content) 可達 120-150 美元，今年可望受惠新品再增加 60-70%，約莫增加約 70-100 美元，持續在全球車用市場擴大市占率。