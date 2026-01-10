search icon



〈熱門股〉矽力*-KY谷底翻揚 周漲27%站回季線

鉅亨網記者魏志豪 台北

隨著類比晶片市況逐步轉佳，PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 本周公布去年 12 月營收，達 20.65 億元，創下 3 年 5 個月來新高，股價也提前表態，單周大漲 27.49%，一舉站回季線，為 2 個多月來高點。

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

矽力 *-KY 預期，今年隨著中國電動車發展、海外市佔率提升以及新品貢獻，車用營收可望大幅成長 40-50%，營收比重目標達 20%，且隨著關稅不確定性消退、客戶庫存回補，上半年營收將優於去年同期。


矽力 * -KY 近年持續推出車用相關新品，目前在每台車的產品含金量 (Dollar content) 可達 120-150 美元，今年可望受惠新品再增加 60-70%，約莫增加約 70-100 美元，持續在全球車用市場擴大市占率。

矽力 * -KY 本周突破底部盤整格局，一路沿五日線上攻，單周大漲 27.49%，重返月線與季線大關，成交量也滾出 7.1 萬張大量，三大法人皆站買方，外資敲進 292 張，投信與自營商分別買超 2852 張與 822 張。

矽力 * -KY 日 K 線圖

 


矽力*-KYPMIC類比晶片車用電動車熱門股

矽力-KY236.5+7.01%

