美國對中國大宗商品出口將增加 但出口存在瓶頸且有監管阻礙

中國已經承諾購買更多美國商品，以削減美國對中國的大規模貿易逆差，並幫助避免全球前兩大經濟體之間貿易戰加劇。能源和大宗商品位於華盛頓方面列出的銷售清單前列。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)周日表示，在美國與中國同意擱置關稅威脅，同時致力於更廣泛的貿易協議後，兩國「暫停」貿易戰。美國尤其熱衷於出售更多本國產量飆升的原油和天然氣。

但基礎設施瓶頸意味著，能源和大宗商品出口只能夠逐步增長，而且是在美國原油、天然氣和其他商品在全球競爭中仍具成本吸引力的情況下。

摩根士丹利估計，中國對美國商品的進口可能需要三年時間才會增加600-900億美元，短期內農產品進口將增加，隨後是能源。

**石油與天然氣**

以均價計算，美國2017年對中國的石油和天然氣出口總價值為43億美元，與2,000億美元的逆差削減目標相比是杯水車薪。

但美國的出口在不斷增加。中國僅在2018年第一季就已花費20億美元購買美國原油。

增加進口美國原油將幫助中國替換伊朗石油供應。隨著美國即將重新實施制裁，伊朗原油供應料將下降。

「購買美國原油將幫助應對伊朗問題的影響...也就是說這些來自美國的原油將在買家料將減少購買伊朗原油之際，增加額外的供應，」咨詢公司Energy Aspects的Michal Meidan說。

Energy Aspects預計，中國今年從美國的石油進口額可能增至90-110億美元，下半年購買量將上升至30-40萬桶/日。

但這與中國4月高達960萬桶/日、價值約200億美元的進口需求相比仍舊微不足道。盡管美國出口可能有所增加，但暫時仍將受制於基礎設施瓶頸。

以全球標準來說，美國石油出口碼頭規模較小，超大型油輪(VLCC)這類最大型油輪也無法通過巴拿馬運河。由於必須繞道非洲，因此與中東、非洲及歐洲的產油國相比，美國在成本方面是吃虧的。

華府也希望美國向中國出口更多液化天然氣(LNG)。中國在2017年超越韓國，成為全球第二大LNG買家，僅次於日本。中國正在尋找低成本能源的來源，以減少煤炭用量並降低汙染。

盡管LNG出貨量已見增加，但美國只有兩處主要出口設施在運營，這兩個地點的供應量大多已經外包。中國也受到輸氣管道與進口終端不足的限制。

美國正在新建五處液化天然氣出口項目。

若中國企業能成為美國在建出口項目的合作夥伴，美國對中國的LNG出口或有可能大幅增加。這些項目都有客戶和融資的需求。

「美國LNG船貨總量之中，至少有13%運往中國，我們預期這個占比還會增加，隨著中國持續發展天然氣基礎設施，有更多美國企業與中國買家簽署了長期協議，」能源數據供應商Genscape的LNG分析師Charlie Cone表示。

**農業**

美國大豆出口協會(USSEC)的北亞地區負責人Paul Burke稱，中國可能會指示其國有大豆壓榨商購買更多的美國過剩油籽。

這可能會使今年的貿易單上增加1,400萬噸、金額總計60億美元的油籽進口，而巴西和阿根廷等其他主要出口國將受到打擊。

按金額衡量，大豆是美國對中國的第二大出口商品，去年出口額達120億美元。

中國放寬對進口轉基因玉米的加工限制，並按企業申請數量如數分配低關稅小麥進口配額量，這也會增加糧食進口量。

分析師認為，購買更多家禽、牛肉和豬肉將是增加貿易的另一種方式，但若北京方面不做出重大讓步，那麼嚴格的進口規定可能會限制貿易量。

中國第一季從美國進口的牛肉占全部牛肉進口的比重不到1%，但增加美國牛肉進口可能會讓澳洲、巴西和烏拉圭不滿。

「巨大的(肉類)採購和運輸需要時間。不是一打開水龍頭就會出水那麼簡單，」一位不願具名的行業消息人士說。

來源：路透新加坡/北京5月21日

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