226年來首次！紐交所迎來了第一位女性「掌門人」

自 1792 年 5 月的《梧桐樹協議》至今，紐交所 226 年的歷史上終於迎來了第一位執掌門戶的女性領導人。

（圖為即將走馬上任的紐交所新總裁 Stacey Cunningham）

5 月 21 日周一，《華爾街日報》報導稱，紐交所母公司美國洲際交易所（ICE）表示，紐交所現首席營運官 Stacey Cunningham 將在周五履職，就任紐交所第 67 任總裁。現任總裁 Thomas Farley 則將離開 ICE，成為一家特殊目的收購公司（SPAC）的負責人。

這一任命意味著全球最為聲名赫赫的兩家證券交易所——紐交所和那斯達克——均由女性領導。去年 1 月上任的那斯達克首席執行官 Adena Friedman 是世界首位領導一家全球性交易所的女性。

（圖為那斯達克首席執行官 Adena Friedman）

《華爾街日報》指出，ICE 對 Cunningham 的任命正巧趕上華爾街應對美國反性騷擾、反性侵運動 #Metoo 的關鍵時刻，過去多年來職場性別比例並不平衡的華爾街正在力圖證明自己的改變。

但上述媒體同時也提到，Cunningham 身上的這副擔子並不輕鬆：三年來，紐交所一直計劃改革其老化的交易系統，一路走來卻是麻煩不斷，一拖再拖。上個月，紐交所交易技術平台 Pillar 所引發的故障曾導致亞馬遜和 Alphabet 暫停交易。

此外，研究公司 Tabb Group LLC 數據顯示，隨著新競爭對手大量湧入，紐交所在美國股票交易中所占的市場市佔率已從十年前的 40% 跌至 4 月的 22%。而這或已經是即將卸任總裁職務的 Farley 力挽狂瀾的結果。

現年 43 歲的 Cunningham 早在 1994 年的夏天就以實習生的身份進入了紐交所。兩年後，她加入紐交所，成為一名文員。她隨後成長為一名「專家」，負責為小部分股票報價。2007 年至 2012 年，Cunningham 轉投那斯達克，又在 ICE 宣布收購紐交所的 10 天之前回到了紐交所。二度回歸的 Cunningham 成績亮眼，於 2015 年 6 月被提拔為紐交所首席營運官，負責管理公司的現金股票市場等工作。