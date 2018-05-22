美國尋求加強對中國科技投資的審查

美國參議院銀行業委員會正在審議一項法案，擬賦予美國外國投資委員會更大權力，以加強對中國投資的審查。

中國或許暫時逃過了美國的新關稅，也避免了與美國開打貿易戰，但隨著美國國會加大努力防止中國掌握關鍵技術，中國在美國的投資仍然面臨進一步的限制。

周二，美國參議院的一個關鍵委員會開始就一項法案的最終細節展開談判。該法案起草人表示，它將擴大美國外國投資委員會(CFIUS)的權力，並加強對中國投資、特別是對科技公司的投資的審查。

美國出台上述舉措之際，美國和中國上周末公布的暫時性貿易協議使共和黨人和民主黨人擔心，特朗普(Trump)政府將放棄旨在阻止中國竊取美國知識產權並遏制其《中國制造2025》產業政策的關稅措施和其他行動。

批評者認為，這有可能讓美國成為中國事實上的殖民地以及原材料來源地，而不是高價值的21世紀產品來源地。

美國參議院民主黨領袖查克•舒默(Chuck Schumer)周一對國會表示：「中國的貿易談判代表們回北京時肯定一路大笑。美國不能讓中國繼續竊取美國的生命線、我們的知識產權和藐視國際貿易法。」

美國參議院銀行業委員會(Senate Banking Committee)周二審議的上述美國外國投資委員會法案，以及眾議院審議的另一項法案，都得到了兩黨以及特朗普政府的支持。因此，預計今年夏天兩項法案都會在國會獲得通過。

該法案將賦予美國外國投資委員會新的權力，使之有權審查房地產交易以及中國和其他外國投資者在小型初創企業中的少數股權投資。雖然該法案去掉了審查美國對外投資的有爭議的條款，但它還要求政府起草一份新的在現有出口管制制度下要保護的新興技術清單。

中國電信設備公司中興通訊(ZTE)的命運一直處於最近美中談判的核心位置。目前該公司因為與伊朗和朝鮮做生意而違反美國出口管制法律，而且還未能信守和解協議，正面臨7年無法采購美國零部件的禁令。

在國會立法取得進展之際，美國財政部應唐納德•特朗普(Donald Trump)今年早些時候的要求，在對中國知識產權制度進行調查後，繼續對中國投資起草單獨的限制規定。

美國財政部一直在考慮一些選項，包括激活曾用來制裁伊朗和朝鮮等流氓國家的機制，或者宣布進入與中國在某些戰略性行業投資相關的國家經濟緊急狀態。

但支持加大投資限制的人們擔心，特朗普政府在軟化立場，據美國財政部內部了解相關談判情況的人士稱，與中國的談判以及美國國會就美國外國投資委員會法案展開的辯論，已經影響到了新投資限制的推進。

據美國財政部一位發言人稱，美國財長史蒂文•姆努欽(Steven Mnuchin)周一與特朗普討論了新的投資限制選擇。

但一些人還認為，領導與中國談判的姆努欽，不希望在談判還在繼續時公開這些選項。

「如果姆努欽的目標是談判解決，那麽那些可能實施的投資限制只有在真的實施之前才是他們最重要的籌碼，」了解當前談判的一位前美國官員表示，「一旦實施限制，就會出現新的現實……談判將變得更為艱難。」

特朗普政府曾多次在國家安全戰略(National Security Strategy)報告和其他文件中設想，崛起的中國將成為美國的經濟對手，由於中國計劃在10個關鍵行業獲得全球領導地位的《中國制造2025》政策，美國將與中國進入一場生死存亡的創新大戰。

特朗普利用這種觀點證明其威脅對高達1500億美元的中國進口產品征收關稅的做法是合理的，令人擔心這兩個全球最大經濟體即將爆發貿易戰。

特朗普政府堅稱，與中國的任何協議都會包括中國採取措施修改其知識產權法，同時不再強迫外國公司為獲得中國市場準入而轉讓技術。

然而，支持更嚴格投資政策的人士擔心，在特朗普集中註意力於可能達成的協議上時，他可能也會忽略通常得到政府支持的中國在美國重要行業的投資所構成的戰略威脅。

「中國的外國投資戰略主要是獲取技術和知識，」智庫信息技術和創新基金會(Information Technology and Innovation Foundation)負責人羅伯特•阿特金森(Robert Atkinson)表示，「他們買下公司然後拿走技術。」

來源：英國金融時報 譯者/何黎

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