〈能源盤後〉川普撤銷雪佛龍委內瑞拉經營許可 激勵油價漲逾2%
鉅亨網編譯許家華 2025-02-28 06:12
原油期貨價格周四 (27 日) 收高，係因在川普宣布撤銷美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉的經營許可後，油價獲得支撐力。
然而，本周迄今油價仍處於低位，因美國對加拿大和墨西哥徵收關稅的政策預計下周生效，恐損害經濟和能源需求前景。
能源商品價格
市場驅動力
美國總統川普 26 日宣布，將撤銷 2022 年授予雪佛龍 (CVX-US) 在委內瑞拉經營並向美國出口原油的許可，儘管當時美國仍實施制裁。
ING 分析師指出，今年迄今美國已進口約 27 萬桶 / 日的委內瑞拉原油。
交易平台 Naga.com 中東總經理 George Pavel 表示，川普撤銷雪佛龍在委內瑞拉運營的許可，恐阻礙該公司出口委內瑞拉原油，從而導致全球石油供應緊張。
WTI 和 Brent 原油價格周三收在 12 月 10 日以來最低點，係因市場擔憂川普政府擬議的關稅將削弱全球經濟成長，令油價承壓。本周和本月迄今，WTI 和 Brent 原油價格均持續走低。
SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，對未來的預期已經「大幅下降」，加劇了人們日益增長的擔憂，即政策不確定性，尤其是與關稅和美聯準會 (Fed) 相關的政策不確定性，正在影響消費者和企業信心。 「這是一個緩慢燃燒的宏觀逆風，最終可能會演變成真正的經濟疲軟。」
本周美國公佈的數據顯示，2 月消費者信心指數下降 7 點，觸及 8 個月低點 98.3。
Innes 表示：「關稅及其對北美市場的更廣泛影響是首要問題。川普 3 月對加拿大和墨西哥發出關稅威脅，4 月又計劃徵收全面關稅，這加劇了全球貿易緊張局勢。」
與此同時，貿易緊張局勢升級導致債券殖利率下降，表明市場「正準備迎接經濟放緩，而不是通膨飆升。」Innes 說。
他指出，還有地緣政治不確定因素，因為美國可能會獲得烏克蘭礦產權的大量股份。「我們完全有理由相信美方希望將這些資產貨幣化。這意味這意味要推動烏俄和平計畫，並最終撤銷對俄羅斯的制裁，讓更多的石油重返市場。」
美國和烏克蘭預計本周將簽署一項礦產協議。
與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (2/21 止) 美國天然氣供應量下降 2610 億立方英尺，令本周天然氣價格似乎縮減了部分跌幅。
施耐德電機大宗商品分析師 Seth Harper 表示，這是十年來第七大單周天然氣供應量下降程度，但此回下降「主要是由於上周天氣嚴寒，市場已經預料到了」。
根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 旗下普氏能源資訊 (Platts) 的一項調查，分析師平均預測天然氣供應量下降 2650 億立方英尺。該機構預計該時期的 5 年平均天然氣提取量為 1410 億立方英尺。
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