〈美股盤後〉美對加墨關稅3/4生效 美股血染一片 輝達崩近9% 台積電ADR瀉超4%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-04 06:10

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美國總統川普確認對加拿大和墨西哥徵收的關稅將於週二生效後，恐慌指數 VIX 飆升超 16%，美股主指週一 (3 日) 血染一片。

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川普週一重申對墨西哥、加拿大徵收 25% 關稅於週二生效，對兩國 (加墨) 已無協商談判的空間，這粉碎投資人對在最後一刻達成協議的希望，隨後美股於尾盤交易中大幅下滑。同時，據政府官員透露，川普還簽署一項對中國徵收額外 10% 關稅的法案。

三月第一週投資人將迎來一份至關重要的非農就業報告和一系列零售股財報，這些報告可能加劇或減輕對美國經濟和消費者支出的擔憂。

市場預計週五公布的上月非農新增就業人數報 15.3 萬，失業率穩定於 4% 左右。

本週聯準會將公布褐皮書，主席鮑爾將於週五出席活動，市場關注他對美國經濟和通膨等的言論。歐洲央行週四將公布最新利率政策決定，華爾街普遍預計將降息 1 碼。

財報季進入尾聲，零售巨頭沃爾瑪財報不如預期，面對消費者支出疲軟的悲觀前景，市場也密切注意本週好市多等零售商的業績。

美股週一 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 649.67 點，或 1.48%，收 43,191.24 點。

那斯達克指數大跌 497.09 點，或 2.64%，收 18,350.19 點。

S&P 500 指數大跌 104.78 點，或 1.76%，收 5,849.72 點。

費城半導體指數大跌 191.37 點，或 4.01%，收 4,575.37 點。

NYSE FANG + 指數大跌 381.51 點，或 2.96%，收 12,490.40 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王肅殺一片。Meta (META-US) 下跌 1.97%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.58%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.92%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.42%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.85%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.82%。



企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 瀉超 4% 至每股 172.97 美元，美國總統川普週一與台積電董事長魏哲家會面，川普宣布，台積電預計未來 4 年在美國投資 1000 億美元，用於打造美國晶片製造設施。

關稅衝擊之下，輝達 (NVDA-US) 下殺近 9% 至每股 114.06 美元，市值已跌破 3 兆美元，週一的下跌導致該公司估值再次縮水 2,650 億美元，目前市值為 2.79 兆美元。

英特爾 (INTC-US) 收黑 4.17% 報每股 22.74 美元。博通 (AVGO-US) 猛跌 6.05% 至每股 187.37 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 2.84% 至每股 284.65 美元。2 月在斯堪的納維亞半島的銷量較去年同期大幅下降，市占率也在下降，因為在執行長馬斯克在美國總統川普政府中所扮演的角色中，這家電動汽車製造商面臨著品牌忠誠度的考驗。

經濟數據

美國 2 月 ISM 製造業指數預期 51.6，前值 51.2

美國 2 月製造業 PMI 終值預期 50.5，前值 50.9

美國 1 月建築支出月增率預期 - 0.1%，前值 0.5%

華爾街分析

FWDBONDS 首席經濟學家 Chris Rupkey 在一份報告中表示：「股市能否經受住這種變化還有待觀察。無論如何，關稅都會對經濟造成衝擊。」

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 稱：「華府隨意的經濟政策造成不確定性，似乎阻礙了經濟的發展。一系列因素，包括關稅戰、DOGE 削減就業崗位、政府項目和機構、以及驅逐出境等，這些都造成了混亂，給投資、招聘和支出蒙上了陰影。」