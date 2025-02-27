〈能源盤後〉關稅令市場恐懼 俄烏停戰前景 原油守在今年來低點

鉅亨網編譯許家華 2025-02-27 06:03

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原油期貨價格周三 (26 日) 收低，係因對全球經濟前景的擔憂，以及俄烏停戰的可能性，這可能讓美國解除對俄羅斯的制裁，從而使油價維持在 2025 年低點。

周三公佈的美國官方數據顯示，上周美國原油庫存下降，為 5 周來首見，同時石油產品供應增加，更無力支撐油價。

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能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 31 美分或 0.5%，收每桶 68.62 美元，創 12 月 10 日以來近月 WTI 期貨最低收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 72.53 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 43 美分或 0.6%，收每桶 72.07 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

3 月交割汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.95 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.34 美元。

3 月交割天然氣價格大跌 6.4%，收每百萬 Btu 3.91 美元，該期貨今日收盤到期。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油價格周三已連續兩個交易日下跌，創下今年迄今的新低。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，過去幾天債券殖利率大降，引發人們對經濟增長的擔憂，加上消費者信心持續疲軟，令交易員猶豫不決，他們可能在為經濟放緩甚至衰退做準備。

「若消費者信心繼續疲軟且通膨居高不下，恐損害對能源的需求。」他說。

美國川普總統周一表示，經過了 30 天的暫停期，對加拿大和墨西哥徵收的關稅將於下周生效。新關稅將對加拿大能源產品徵收 10% 的稅，令市場擔心這恐拖累美國經濟。

「關稅風險揮之不去，且消費者信心下降，加劇了對需求的擔憂。此外，隨著美烏就礦產協議達成一致，俄烏和平協議也在望。」荷蘭銀行策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，俄烏和平協議將令美國向解除對俄制裁邁進一步，消除大部分盤旋在市場上的供應不確定性。

但 Tyche Capital 的 Zahir 認為關稅「非常不穩定」，所以得等關稅真正實施後，才能更清楚看到市場狀況。他預計隨著這些事件發生，所有市場將保持波動。

供應報告

原油交易商也評估了美國能源資訊局 (EIA) 甫公布的上周石油供應數據。該數據顯示原油供應量下降，而石油產品庫存增加。

EIA 周三公布，上周 (2/21 止) 美國商業原油庫存減少 230 萬桶，為 5 周以來首次下降。另外，汽油供應增加 40 萬桶，餾分油供應量增加 390 萬桶。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師平均預計上周 (2/21 止) 美國商業原油庫存增加 140 萬桶、汽油供應量減少 70 萬桶，餾分油供應量減少 200 萬桶。

周二晚間，美國石油協會公布上周原油庫存下降 64 萬桶。

根據 EIA，最近一周美國石油產量幾乎沒有變化，為 1350.2 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加了 130 萬桶，至 2460 萬桶。