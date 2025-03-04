〈能源盤後〉OPEC+擬增產 川普關稅衝擊 原油下跌

鉅亨網編譯許家華 2025-03-04 06:10

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原油期貨價格周一 (3 日) 收低，係因 OPEC + 表示將從 4 月開始增產，且川普總統計劃對加拿大和墨西哥進口產品徵收關稅，可能拖累能源需求。

在川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基發生公開衝突後，交易員也權衡了烏克蘭和平協議的前景。同時，中國經濟數據雖然改善，但並未為油價帶來支撐。

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能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.39 美元或 2%，收每桶 68.37 美元。WTI 上周已連續第六周下跌。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.19 美元或 1.6%，收每桶 71.62 美元。

4 月交割汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.19 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.26 美元。

4 月交割天然氣價格上漲 7.5%，收每百萬 Btu 4.12 美元，收復上周 7.1% 跌幅。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司管理合夥人 Tariq Zahir 表示，PEC+(石油輸出國組織及其盟友)「想要安撫川普，但再深究討論的話，其實他們是想奪回市佔。尤其是考慮到經濟成長恐慌、經濟停滯、美國失業，甚至可能出現經濟衰退。」

OPEC + 周一表示，將從 4 月 1 日起逐步取消每日 220 萬桶的自願減產協議，繼續執行增產計畫。但同時也稱，將繼續「適應不斷變化的條件」，因此逐步增加的舉措「可能會根據市場情況暫停或逆轉」。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，沙烏地阿拉伯希望再延後增產，但俄羅斯和阿聯酋 (UAE) 反對。「或許川普打破了僵局，向沙烏地阿拉伯施壓，要求其增加產量。」

1 月底，川普曾呼籲 OPEC + 增加產量並降低油價。

Flynn 表示，雖然石油市場對 OPEC+ 的聲明做出了反應，但價格的反應可能大於市場將看到的整體石油產量的實際增長。他說，如果美國對伊朗實施制裁，而伊拉克庫德地區的原油沒有開始流動，市場可能不會注意到 OPEC+ 的產量增加。

與此同時，StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周一表示，中國數據顯示，其 2 月份製造業活動以三個月來最快的速度擴張，但原油價格幾乎沒有受到該數據支撐。儘管如此，這些數據仍顯示出「石油需求樂觀的跡象」。

衡量中國製造業活動的 Caixin 採購經理人指數自 1 月的 50.1 升至 2 月的 50.8，為 11 月以來的最高值，顯示製造業活動略有加速。

由於中國是全球最大的原油進口國，油價對中國數據很敏感，但市場對該數據的樂觀情緒可能因更廣泛的經濟擔憂情緒而減弱。

周一發布的數據顯示，2 月美國製造商的供應成本躍升至兩年半以來的最高水準，達到 62.4%。

ISM 製造業指數為 50.3%，連續第二個月勉強維持在正值區域。

川普上周表示，將自周二起開始對中國進口產品加徵 10% 關稅，且這是在上個月徵收的 10% 關稅的基礎上，也是在他第一任期內實施的關稅的補充。

Hodes 表示，川普提高關稅後將考驗中國維持製造業動能的能力，中國官方預計本周召開會議，討論中國的官方預算赤字目標，預計將向經濟體系注入數兆人民幣，以應對通貨緊縮、房地產崩盤以及現在的與美國的貿易戰。

石油市場也正在為美國對加拿大和墨西哥徵收關稅做準備，該關稅也將於周二生效。美國將對加拿大進口的石油徵收 10% 的關稅。

上周五原油收低，令 2 月油價下跌，在川普與澤連斯基在白宮會晤後，尾盤進一步加劇下跌。