〈能源盤後〉美烏關係緊張 推升不確定性 原油下跌

鉅亨網編譯許家華 2025-03-01 06:31

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原油期貨價格周五 (28 日) 下跌，由於對全球經濟前景的擔憂以及川普政府的關稅計畫加劇貿易緊張局勢，WTI 原油和 Brent 原油價格創下去年 9 月以來最大單月跌幅。

原油周五收在當日最低點，此前美國總統川普與烏克蘭總統澤連斯基的會面情形緊張，粉碎市場對俄烏和平協議的期待。俄烏和平協議最終可能導向美國結束對俄羅斯原油方面的制裁。

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能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 59 美分或 0.8%，收每桶 69.76 美元，周跌 0.9%，月跌 3.8%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 86 美分或 1.2%，收每桶 73.18 美元，周跌 1.7%，月跌 4.7%。該期貨今日收盤到期。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 76 美分或 1%，收每桶 72.81 美元，此轉為最近月的 Brent 原油期貨。

3 月交割汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 1.9703 美元，本下跌近 3.3%。該期貨今日收盤到期。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.3549 美元，月跌 5.2%。該期貨今日收盤到期。

4 月交割天然氣價格下跌 2.5%，收每百萬 Btu 3.834 美元，但本月仍大漲 26%。

市場驅動力

OPIS(道瓊子公司) 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示：「任何加速俄烏和平進程的因素都對油價不利，反之，阻礙該進程的因素則是油價利多消息。」

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，指出，川普和澤連斯基在白宮會面起爭執，這只增加未來走向的不確定性。

川普隨後在 Truth Social 上發文稱，澤連斯基「準備好接受和平就可以回來」，這至少為達成潛在協議打開了大門。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，目前，俄烏戰爭持續的可能性「將重新增加油價的風險溢價」。

Zahir 表示，「眾所周知，市場不喜歡不確定性——無論是俄烏和平談判還是對加拿大原油徵收關稅。市場應該會持續波動，但至少對加拿大原油徵收關稅這一點越來越明朗，因為最後期限即將到來。」

美國預計周二起向對加拿大和墨西哥的所有進口產品徵收 25% 的關稅，例外則是對加拿大原油進口只徵收 10% 關稅。

川普周三宣布將撤銷拜登政府頒發的雪佛龍公司在委內瑞拉生產石油的許可證，令周四油價獲得一些支撐。

然而，此前 WTI 原油和 Brent 原油周三跌至 12 月 10 日以來最低收盤價。近期油價壓力來自川普關稅舉措，市場擔憂這將削弱全球成長。美國消費者信心指數疲軟也引發市場對消費者健康狀況的擔憂。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 周五表示：「只要川普總統繼續敲響貿易戰的戰鼓，全球市場就可能持續想避險，進而可能繼續壓低原油基準價格。」