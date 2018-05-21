本週操盤筆記 (0521-0525)：

一. 德國總理梅克爾訪中：

本週四 (24 日)、週五 (25 日) 德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 將訪問中國，拜會中國國家主席習近平及中國國務院總理李克強等人。

市場預料，中德貿易議題將是梅克爾此行的主要重點，因梅克爾曾在上週接受媒體訪問時表示，德國和中國均贊同世界貿易組織之準則，德國願意支持貿易多元主義。

二. 美國聯準會 (Fed) 公布 5 月份會議紀要：

Fed 在 5 月的利率上宣布維持利率不變，但 Fed 在會後聲明上再度強調了美國通膨趨勢仍走在上行軌道，並且 Fed 更在聲明上重拾了「對稱性通膨」目標之用詞，市場主流經濟學家認為，此為 Fed 暗示短期可能放手讓通膨率飆破 2%。

根據 CME 聯邦利率觀察工具 FedWatch 數據顯示，Fed 六月升息機率已達 100%，並且 Fed 年內升息四碼之預期機率為 42.9%，亦是高過了升息三碼之預期 41.4%。

三. 歐元區各國將公布 5 月 PMI：

近期以來歐元區主要經濟數據出現顯著放緩，如 4 月歐元區製造業 PMI 創下逾一年多來新低，並且德國第一季 GDP 季增率更是僅只有 0.3%，低於市場預期，且亦是創下逾一年新低。

目前市場預期，5 月歐元區各主要經濟體 PMI 表現仍將繼續放緩，延續前月的疲軟增速。

四. 美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾發表談話 ：

Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 本週五 (25 日) 將發表談話，由於目前市場對於 Fed 年內升息四碼之預期大增，已令十年期美債殖利率飆破 3%，故觀察鮑威爾對於美國通膨前景的態度，就顯得至關重要。

除了通膨展望以外，目前市場還重點觀察，鮑威爾是否將對美國經濟前景、自然利率預估、金融監管等要點，作出闡述。