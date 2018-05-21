美國帶動下 第1季全球股利年增10.2% 亞洲表現落後

金融時報報導，受惠於有利的匯率以及美國稅改政策，2018 年第 1 季的全球分紅金額年增率上漲 10.2%，達到 2447 億美元，創下第一季的股利發送紀錄。

駿利亨德森全球投資公司 (Janus Henderson Global Investors PLC) 公布最新的全球股利指數 (Global Dividend Index) 指出，全球股利增長主要歸功於美國企業，共發送 1130 億美元股息，以整體收益 (Headline earnings) 衡量下增長 5.2%，為史上最高的單季水平。

整體收益 (Headline earnings) 定義為以營運和資本投資活動，衡量公司收益，排除任何與資產出售或會計減記相關的收入或損失。

在每 10 間美國企業中，大約有接近 8 間公司發放的股利呈現增長，當中科技、金融和醫療類股的增長速率最快。

在川普稅改帶動下，企業稅率大幅調降，美國企業財報在第一季表現強勁，駿利亨德森全球股權收益主管 Ben Lofthouse 表示：「2018 年對股息來說有個良好的開端，經濟增長強勁，企業盈利能力不斷提高，使公司可以返還給股東的現金增加。」

但由於短債美債殖利率上升，投資者持有派息股的動力略有下降，3 個月期的美債殖利率在 20 日為 1.897%，S&P 500 指數的股息殖利率 (dividend yield) 則為 1.84%，兩者相當接近。

S&P 500 股利殖利率

駿利亨德森預測，2018 年全球股利發放將達到創紀錄的 1.36 兆美元水平，在基礎條件下，不包含特別股利、因應貨幣變動進行調整或其他因素，全球股利今年將上漲 6%。

第 1 季在歐洲 (不包括英國)，股利在基本條款下將上漲 3.9%，而不包含日本在內的亞太地區則略顯落後，在同一標準衡量下，股息發放減少 3.1%。

英國的股利發放則增長 4.2%，因為商品價格走強，礦業的股息發送正在復甦，必和必拓做出了重大貢獻。