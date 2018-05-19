梅克爾倒向普丁 拜川普所賜

發生了什麼？

俄羅斯總統普丁和德國總理默克爾 18 日在俄羅斯索契舉行了會晤，默克爾也成為今年以來首位訪問俄羅斯的西方大國領導人。

會面前，普丁帶着鮮花歡迎默克爾，大秀「暖男外交」。

「即便是在最艱難的時候，我們也從未與對方斷絕聯繫。生活繼續發展，新的機遇會出現。」普丁告訴默克爾，歐洲應當幫助敘利亞重振經濟。

對此默克爾表示，德國請求俄羅斯對大馬士革施加影響，促使敘利亞不要給難民返鄉製造困難。

為何重要？

彭博社援引一名德國高級官員的話稱，重建與俄羅斯的關係是現在德國政府的「核心政策目標」。

背景是什麼？

除了遲遲沒有給出鋼鐵和鋁產品進口關稅永久豁免權外，退出伊朗核協議、退出巴黎氣候協定、宣布承認耶路撒冷地位並將美國大使館搬遷至耶路撒冷，川普上台後的種種行為早已讓德國出離憤怒。

與變化無常的美國總統川普間的緊張關係，意味著默克爾正被推向另一個更加可預測的夥伴——俄羅斯。

去年 12 月的一次民意調查顯示，相比於美國，德國人更可能把俄羅斯視為「可靠的夥伴」。自 2014 年烏克蘭危機以來，默克爾與普丁的關係「冰凍」至今。

意味著什麼？

2014 年烏克蘭危機之後，八國集團不復存在，俄羅斯被西方外交孤立。對普丁而言，這次與默克爾會面或許將成為俄羅斯與西方重修外交關係的契機。

對默克爾來說，置於全球化時代下歐洲價值觀的價值與捍衛德國在伊朗、俄羅斯的經濟利益同樣重要。

『新聞來源／華爾街見聞』