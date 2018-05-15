中信證券：下半年港股投資 抓住3主線和這些個股

新浪財經報導，據中信證券策略團隊發佈的《2018 下半年策略 -- 擁抱改革，迎接新經濟》報告指出，下半年值得配置的 3 條港股投資主線是：

一、中國經濟的韌性將反映在週期龍頭的盈利上。6 月之後市場關注將轉向年中業績報告，銀行 (資產負債改善)、機械 (資本開支) 和油氣 (油價上行) 為首選。

二、「政策年」將釋放制度紅利，重點關注服務消費和金融開放領域的投資機遇，汽車經銷商、澳門博彩及交易所為首選。

三、具備「高分紅」屬性 (具有安全邊際) 且景氣向上的行業，在市場波動加大時具有底倉配置價值，首選火電和紡織服裝。

綜合由上至下的判斷以及中信證券研究部行業組的回饋，中信證券最新港股亮眼組合為：建設銀行 (0939-HK)、中國太平 (0966-HK)、香港交易所 (0388-HK)、中海油服 (2883-HK)、中聯重科 (1157-HK)、華潤電力 (0836-HK)、江南布衣 (3306-HK)、中教控股 (0839-HK)、永達汽車 (3669-HK)，重點關注金沙中國 (1928-HK)。

中信證券策略團隊預計，2018 年港股整體獲利增速在 15-16% 左右。雖然獲利依舊有較好增長，但高點已過，估值層面今年難有大的抬升。下半年，幾個重要 IPO 啟動，可能對市場資金造成分流。

此外，人民幣保持對美元較強的區間，雖然增加中國資產對海外投資者吸引力，但放緩了南向資金流入香港市場，預計影響「中性」。

2018 年下半年市場，對汽車、農林牧魚、電子、紡織服裝、軍工、傳媒、餐飲等行業未來的獲利狀況比較樂觀，中信團隊大幅上調這些行業的獲利增速預測，上調幅度分別為 75.7%、55.9%、47.1%、46.1%、45.2%、35.8%、33.6%。

電力及公用事業獲利增速從 2017 年的 5.7% 上調至 2018 年預期的 19.5%，銀行獲利增速從 2017 年的 7.2% 上調至 2018 年預期的 14.7%，上調比例引人注目。此外對於去年獲利增速高達 39.6% 的機械行業，市場認為其仍能保持在 33.6% 的增速水準。

相比之下，市場對於基礎化工、煤炭、鋼鐵、房地產、電腦、家電、醫藥等行業能否維持 2017 年的高增速較為悲觀。2017 年上述行業的獲利增速分別為 875.3%、253.4%、114.8%、60.3%、72.1%、33.1% 和 45.0%，對應 2018 年的彭博一致預期分別是 62.7%、17.0%、7.6%、-12.8%、20.6%、0.1% 和 13.2%，降幅較為顯著。

風險因素則包括：1) 中美貿易摩擦持續升級，嚴重影響出口主導型以及戰略性科技企業。2) 人民幣對美元大幅升值，港元與美元聯動。3) 中概股回歸及獨角獸上市對市場估值的影響)。4) 監管套利可能引發的監管風險。5) 香港市場無漲跌停保護機制，海外資金大幅外流。