〈台股盤後〉各類股全黑跌326點失守月線 元月行情快被打回原點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 14:10
台股今 (9) 日開低後一度翻紅，最高漲至 23463.96 點，不過權值股盤中走弱，加上航運族群全面下殺，指數一路下跌，各類股幾乎全盤皆墨，終場跌 326.2 點或 1.39%，以 23081.13 點收在最低點，險守 23000 點關卡並摜破 5 日線及月線，眾所期待的元月行情漲點僅剩 46 點，成交量 3819.12 億元。
權值股今天全面下挫，台積電 (2330-TW) 開低走高，盤中最高漲至 1115 元，不過午盤後翻黑，終場跌 5 元，跌幅 0.45%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆跌逾 2%。另外，日月光 (3711-TW) 跌幅沈重，跌逾 3%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 雙雙跌逾 2%。
航運族群今天為殺盤重心，貨櫃三雄跌幅沈重，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 雙雙跌逾半根停板，萬海 (2615-TW) 跌逾 4%。此外，亞航 (2630-TW)、中櫃 (2613-TW) 也跌逾半根停板，四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、台驊 (2636-TW)、志信 (2611-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、台航 (2617-TW) 皆有 3 至 4% 的跌幅。
近日熱門的機器人族群跌幅沈重，鈞興 - KY(4571-TW) 慘跌停，東台 (4526-TW)、氣立 (4555-TW)、喬福 (1540-TW)、全球傳動 (4540-TW)、上銀 (2049-TW)、大銀微系統 (4576-TW) 以及羅昇 (8374-TW) 皆跌逾半根停板。
能源類股今天也臉黑，上緯投控 (3708-TW)、森崴能源 (6806-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 以及泓德能源 (6873-TW) 皆跌逾半根停板。
昨 (8) 日強勢的資訊族群今天回檔修正，零壹 (3029-TW) 跌逾半根停板，華經 (2468-TW)、資通 (2471-TW) 跌逾 4%，邁達特 (6112-TW)、敦陽科 (2480-TW)、凌群 (2453-TW)、精誠 (6214-TW) 以及訊連 (5203-TW) 也都有 2 至 3% 的跌幅。
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