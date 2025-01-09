〈台股盤後〉各類股全黑跌326點失守月線 元月行情快被打回原點

台股今 (9) 日開低後一度翻紅，最高漲至 23463.96 點，不過權值股盤中走弱，加上航運族群全面下殺，指數一路下跌，各類股幾乎全盤皆墨，終場跌 326.2 點或 1.39%，以 23081.13 點收在最低點，險守 23000 點關卡並摜破 5 日線及月線，眾所期待的元月行情漲點僅剩 46 點，成交量 3819.12 億元。