川普又放出一張圖 牛彈琴：全世界目瞪口呆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-09 08:47

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川普果然是川普。

他剛剛又放出一張圖，一張內涵豐富的圖。

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四（9 日）指出，可以說，這一次，全世界目瞪口呆，歐美國家都屏住了呼吸。

什麼圖？

其實是《紐約郵報》的一張封面。

大標題就是「門羅主義」，下面一行小字，寫著「川普對西半球的願景」。

最醒目的，是一張北美洲的地圖，上面四個紅叉叉。

加拿大被紅叉叉了，改為「第 51 州」。

格陵蘭島被紅叉叉了，改為「我國的土地」。

巴拿馬運河被紅叉叉了，改為「巴拿馬 - 讓美國再次偉大起來」。

墨西哥灣也被紅叉叉了，改為「美洲灣」。

《紐約郵報》的封面，關鍵是川普轉發了。

「牛彈琴」周二指出，轉發就是一種態度，代表川普很贊成。

在轉發這張圖之前，川普更放出話來，拒絕排除「以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島」的可能性，並再度提及吞併加拿大。

不排除軍事手段，那就是說美國將可能以軍事手段，拿下加拿大，拿下格陵蘭島，拿下巴拿馬運河。

全世界倒吸一口涼氣，這個世界，誰的軍事力量有美國強？

要知道，加拿大、丹麥也算北約（NATO）盟國，他們的主權和領土完整，沒有被其他國家威脅，而是被美國威脅了。

那北約到底保護了誰？

法國外長巴羅周三表態，警告川普不要威脅歐盟的「主權邊界」。

他說：「毫無疑問，歐盟絕不會允許世界上其他國家攻擊我們的主權邊界，無論它們是誰。我們是一個強大的大陸，我們需要進一步加強自己。」