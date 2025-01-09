〈台股開盤〉航運股集體重挫 下跌逾130點失守5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 09:49
台股今 (8) 日開低後一度翻紅，但在電子權值股弱勢、航運股齊殺下，最低下探至 23273 點，跌幅超過 130 點，跌破 5 日線，預估今日成交量縮至 3600 億元，與昨日相當。
權值股今日表現平淡，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在平盤附近游走，聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 跌幅皆在 1% 內。其他電子權值股也難逃賣壓，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 皆下跌超過 1%，壓抑整體大盤走勢。
不過，金控權值股相對撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 與中信金 (2891-TW) 都在盤上表態，漲幅近 1%。
高價股也延續昨日跌勢，股王信驊 (5274-TW) 下挫近 1%，力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅也達 1-4%，其他如祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW)、弘塑 (3131-TW) 也都遭提款。
航運則成今日殺盤重心，指標股長榮 (2603-TW) 重挫半根停板，萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 也有同樣跌幅，拖累航運類股指數跌幅超過 2.5%。其他如中櫃 (2613-TW)、裕民 (2606-TW) 也難逃賣壓，跌幅至少 2% 起跳。
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