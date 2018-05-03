〈小米IPO〉小米若上市 恐引爆港股「資金荒」？

小米週四 (3 日) 正式向港交所遞件申請 IPO 上市，希望至少融資 100 億美元，但市場估計小米估值可能將落在 1000 億美元上下，小米龐大的磁吸效應對港股來說，恐怕將是一把雙面刃。

《彭博》報導，火熱的 IPO 市場通常會看到投資者超額認購，有時甚至會達到數百倍，因為投資者以大量槓桿模式下單。

有關這種情況的歷史經驗，就如中國閱文集團去年的 11 億美元 IPO，即鎖定了香港貨幣基數高達三分之一；另一檔甫 IPO、平安集團旗下的平安好醫生，上週開始接受散戶投資者的股票訂單時，導致關鍵的香港同業拆款利率 (HIBOR) 也躍升至 10 年最大幅度。

市場分析師認為，如果每個人都使用保證金來槓桿認購 IPO，那麼可能意味著香港 5.6 兆美元的股票市場上的資金量將會減少，美銀美林港股分析師 Ronald Man 即說道：「如果上市超額認購，我們可以預計 Hibor 會有非常顯著的增長」。

Hibor 近期已出現上漲 / 圖：彭博

市場分析師認為，小米 IPO 若進一步造成 HIBOR 飆高，這恐怕將對香港房貸利率、市場融資成本等，皆構成顯著壓力，而背後最為受傷的即是香港房市以及體質較差的小型股公司。

總部位於北京的小米拒絕對 IPO 進行評論，目前小米 IPO 案，很可能是繼阿里巴巴 (BABA-US) 在紐約 2014 年 IPO 250 億美元之後的全球最大 IPO 案。

市場人士分析，市場對於小米的股票需求量可能非常高，因為小米作為全球第 5 大智慧手機供應商，並且該公司旗下的視頻串流媒體、在線金融服務的盈利能力亦；小米還通過自己的應用程式賺廣告錢，並通過網路視頻和圖書等優質娛樂內容提供付費訂閱。