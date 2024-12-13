赴港上市潮強勁！傳賽力斯將在港二次上市 安永：明年港股IPO有望重返全球前三

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-13 12:14

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中國科技大廠華為的電動車合作夥伴賽力斯 (601127-CN) 最新傳出考慮在香港第二上市，正與潛在顧問就可能上市事宜洽談，若最終決定推進 IPO，最快可能明年在港上市，而這可能幫助賽力斯籌資逾 78 億港元。

賽力斯與華為攜手打造電動車品牌「問界」，賽力斯 A 股今年累計上漲 80%，市值 285 億美元。賽力斯周四收漲 2.4% 至每股 136.91 元人民幣。

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《證券時報》報導，今年港股 IPO 回暖跡象初現，香港資本市場迎來一波強勁的「赴港上市潮」，從地平線等科技新貴到美的、順豐、恆瑞、海天、毛戈平等產業巨頭，眾多中國企業紛紛將目光投向香港。有機構預估港股今年將重返全球 IPO 規模第四名位置，明年可望重返全球前三名。

香港交易所行政總裁陳翊庭近期說：「我在香港時，一天可能要見三五家企業，這一點沒誇張。很多市場參與者及投行人士，都挺看好香港 2025 年的 IPO 市場。

這一過程中，香港股市監管層、投資者、企業都在合力推動 IPO 市場回升。一大批科技型公司的到來，也深刻改變港股市場生態。

一位來自香港大型投行的人士指出，近來幾乎每天都聽說有新的 A 股公司考慮赴港上市，尤其是 9 月以來，香港 IPO 熱度迅速提升，她接到較多中國企業的 IPO 詢問。

安永 (E&Y) 近日表示，截至 11 月 28 日，香港 IPO 募資排名全球第 4 位，較去年上升兩名。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預估明年香港 IPO 募資規模有望達 1200 億港元，將重返全球前三強。

蔡偉榮估計，明年港股會有大概 5 家募資規模 50 億港元的大型 IPO，另有 1 至 2 家募資約 100 億港元的超大型 IPO。

此外，近期不斷有企業向港交所遞表，IPO 市場逐漸回升。根據港交所官網，今年截至 11 月接受的 IPO 申請家數達 123 家，在 11 月 29 日為止一年內呈交上市委員會作考慮的上市申請也達到 77 家。

另據《證券時報》記者統計，光是本月前 8 天，就有 9 家公司遞表。

投資人參與情緒也明顯回溫，有 95% 的香港 IPO 企業獲超額認購，比去年高出 4 個百分點，IPO 企業平均超額認購倍數為 295，較去年同期上漲 24 倍。

安永報告也顯示，本輪港股 IPO 回溫的一個鮮明特徵是科技股為主角，科技 IPO 數量列第一位。在已上市公司中，科技及生技健康產業公司佔比最高，分別達 22 家和 11 家。

安永審計服務合夥人劉國華指出，多重因素支援港股 IPO 活動熱度回升。一方面，港股市場流動性增強，市場情緒改善。聯準會 (Fed) 降息及港交所在提升市場效率和流動性方面作出一系列改革，包括優化上市審核機制、批准實施惡劣天氣交易等措施。此外，中國和香港交易所發佈多項支持性政策，科技公司，尤其是中國科技公司赴港上市意願提升。