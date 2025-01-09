〈美股盤後〉Fed會議紀錄傳「鷹訊」 四大指數漲跌互見 

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-09 06:10

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美國當選總統川普傳出將宣布「國家經濟緊急狀態」，推行大範圍關稅計畫，隨著就職日的臨近，市場情緒脆弱，最新聯準會 (Fed) 會議紀錄透露「偏鷹」訊號，美股主指週三 (8 日) 漲跌互見。

同時，10 年期美債殖利率徘徊 4.67% 左右。20 年期美債殖利率已觸及 5% 大關。

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投資人正密切關注經濟數據，評估今年降息放緩的可能性。

美國週三 (8 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，去年 12 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，創去年 8 月以來最慢增速，顯示招募需求放緩。

然而，上週美國初請失業金人數意外下降，並創 11 個月以來最低，顯示勞動市場穩定。

聯準會會議紀錄強調通膨上行風險加重，雖未點名川普，但官員們認為，近期強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能帶來影響。

紀錄寫道：「與會者認為 FOMC 已達到或接近放慢政策寬鬆步伐的適當時機。許多人認為未來幾季需要仔細研究利率決策。」

此前，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 稍早表示，2025 年通膨應繼續下降，並使央行進一步降息，但降息速度並不確定。

美股週三 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 106.84 點，或 0.25%，收 42,635.2 點。

那斯達克指數下跌 10.8 點，或 0.06%，收 19,478.88 點。

S&P 500 指數上漲 9.22 點，或 0.16%，收 5,918.25 點。

費城半導體指數下跌 49.90 點，或 0.96%，收 5,162.35 點。

NYSE FANG + 指數下跌 30.53 點，或 0.23%，收 13,261.34 點。

企業新聞

輝達 CEO 黃仁勳發表評論稱，量子運算技術距離實用化還有數十年之遙，量子運算類股被打趴。Rigetti (RGTI-US) 下殺 45.41%。D-Wave (QBTS-US) 崩 36.13%。

輝達 (NVDA-US) 震盪收低 0.021% 至每股 140.11 美元。輝達財務長 Colette Kress 指出，Blackwell 晶片將如期出貨，而就資料中心業務來看，新的一年絕對是成長年。

AMD (AMD-US) 重挫 4.31% 至每股 121.84 美元。AMD 遭匯豐銀行下調評級，由「買入」下調至「減持」，目標價從 220 美元下調至 110 美元，理由是該公司難以與輝達競爭。

核電巨頭 Constellation 傳即將以 300 億美元收購 Calpine，Constellation (CEG-US) 下滑 4.61% 至每股 243.84 美元。

電商巨頭 eBay (EBAY-US) 飆升 9.86% 至每股 69.40 美元。eBay 宣布與 Meta 合作，其商品列表在 Facebook Marketplace 上展示。這項合作將從德國、法國和美國開始測試。

美國加州洛杉磯發生大規模野火，摧毀該地區房屋和基礎設施，數千人逃離洛杉磯地區，愛迪生國際 (EIX-US) 子公司南加州愛迪生因野火關閉超過 114,000 個客戶的電源，該股狂瀉 10.18% 至每股 69.50 美元。

經濟數據

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 12.2 萬，預期 14 萬，前值 14.6 萬

美國上週初領失業金人數報 20.1 萬，預期 21.4 萬，前值 21.1 萬

美國上週續領失業金人數報 186.7 萬，預期 187 萬，前值 183.4 萬

美國去年 11 月批發庫存月增率終值報 - 0.2%，預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析

勞動力市場整體健康，使得聯準會能夠維持利率不變，交易員預計今年的首次降息將在 5 月或 6 月進行，甚至開始押注今年不會降息。

Great Hill Capital LLC 董事長 Thomas Hayes 表示：「如果實施更廣泛的關稅，可能會對通膨產生短期影響，但這種影響可能會也可能不會被政府支出削減所抵消。 聯準會將在一旁觀望，看看他（川普）是否真的實施懲罰性關稅，如果他這樣做，看看潛在的通膨影響將在多大程度上被政府支出的削減所抵消。」

DCLA 執行合夥人 Sarat Sethi 提及：「肯定存在一些獲利回吐。隨著股票已成為許多人投資組合的更大組成部分，人們進行​​重分配。鑑於即將舉行的就職典禮和企業財報季節的開始，市場可能會看到未來一些潛在的波動。」

高盛分析，隨著債券殖利率接近近年來股市痛苦的水平，股市還有進一步下跌的空間。

鉅亨溫馨提醒：美股 1 月 9 日休市，哀悼美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 逝世