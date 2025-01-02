規模增近9成！瑞恩資本：2024年香港新上市公司71家 募資約3740億港元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 16:12

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最新數據顯示，香港在 2024 年新上市公司共 71 家，其中 1 家為 SPAC 上市，募資規模 874.78 億港元 (約 3740 億台幣)，新上市家數較一年前減少 2 家，募資金額則年增 411.57 億，或 88.85%。

根據瑞恩資本統計，截至 2024 年 12 月 31 日，港交所上市公司 2631 家，其中主板 2308 家、創業板 323 家，主機板較 2023 年底增加 25 家，主要是新上市 68 家、退市 43 家，其中被除牌 26 家、自願撤回上市地位 16 家、 SPAC 公司被借殼 1 家，創業板上市公司 323 家，較 2023 年底減少 3 家，主要是新上市 3 家、退市 6 家。

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另外，截至 2024 年 12 月 31 日，停牌時間超過 3 個月以上的上市公司共 66 家，其中主機板 58 家與創業板 8 家，占上市公司總數的 2.51%，其中 6 家已獲上市委員會批准除牌。

去年除 2 月沒新上市公司外，1 月有 5 家、3 月有 7 家、4 月上市 3 家、5 月上市 6 家、6 月上市 9 家、7 月 10 家、8 月 3 家、9 月上市 2 家、10 月 9 家、11 月上市 7 家、12 月上市 10 家。

去年透過 IPO 上市 70 家上市公司一共募資 874.78 億，較 2023 年 463.21 億增加 411.57 億或 88.85%，主要原因是超大型 IPO 美的集團 (000333-CN) 募資高達 356.66 億港元。

依募資金額來看，10 億美元以上的 1 家，占 1.4%，5 到 10 億美元之間的有 3 家，占比為 4.3%，募資 1 到 5 億的共 13 家，占 18.6%，其他則不及 1 億美元，共 53 家，占比為 75.7%

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就認購情況來看，2024 年在港股 IPO 上市的 70 家中，超額認購 67 家、佔比 95.7%，認購不足 3 家、佔比 4.3%。超額認購在 50 倍以上的 28 家，佔所有 IPO 公司的 40%，超額認購超過 1000 倍的有 5 家，其中 4 家進入港股歷史認購前十強位置。在 IPO 申請數量上，今年共 180 件申請數，111 件為首次遞表，69 件為二次遞表。

根據港交所官網，目前已獲上市委員會批准的有 18 件，包括目前正在進行 IPO 的 8 件。今年通過港交所上市聆訊披露的共 76 件，其中 10 件為 2023 年申請），其中 67 件已掛牌上市，即將上市則有 8 件，包括將於下周三 (8 日) 上市的腦動極光，隔天的海螺材料科技、匯舸環保，下周五 (10 日) 的布魯可、紐曼思以及 1 月 13 日上市的宜賓銀行、新吉奧房車以及 1 月 15 日上市的賽目科技，圓心科技則申請則已失效。

從產業分布來看，2024 年 71 家上市公司中，24 家來自 TMT 行業、佔比 33.8%，高於去年的 14 家跟 19.2%，另有 12 家來自醫療保健業、佔比 16.9%，以及 16 家來自消費行業、佔比 21.1%。這三個行業的佔比從 2023 年同期的 63% 增至今年的 71.8%