別管港股大盤了 聚焦消費成長類股吧！

第二季近半，港股依舊延續盤整走勢。市場分析人士表示，在中美貿易爭端走勢不明、市場流動性趨緊等因素對投資情緒的抑制未消散以及市場上行承壓下，成長性較高、估值優勢明顯的消費成長類標的，如醫藥、社會服務、消費等板塊，或在大市盤整期間異軍突起。

萬得資料顯示，截至 5 月 9 日收盤，恒生消費者服務指數年初至今漲幅 5.81%，大幅跑贏恒生指數，位居 11 個主要恒生指數漲幅第二，僅次於恒生能源業指數。

該指數追蹤的 45 檔成份股中，29 檔年內錄得漲幅，其中漲幅超 50% 的 3 檔，漲幅超 20% 的 11 檔，漲幅超 10% 的 18 檔。教育板塊個股明顯漲幅靠前，中教控股 (0839-HK)、新高教集團 (2001-HK)、楓葉教育 (1317-HK) 年內漲幅分別達到 79.03%、71.78% 和 32.04%。

同時，恒生消費品製造業年初至今漲幅也有 2.34%，跑贏恒生指數。該指數追蹤的 110 檔成份股中，有 55 檔年內錄得漲幅。其中 2 股漲幅超 100%，11 股漲幅超 50%，29 股漲幅超 20%，44 股漲幅超 10%。

成份股中，生物醫藥板塊個股漲幅明顯靠前，其中神威藥業 (2877-HK)(漲 141.7%)、藥明生物 (2269-HK)(漲 74.26%)、中國中藥 (0570-HK)(漲 63.22%)、石四藥集團 (2005-HK)(漲 62.16%)、李氏大藥廠 (0950-HK)(漲 58.54%)、聯邦製藥 (3933-HK)(漲 50.39%) 漲幅均超 50%。

神威藥業股價

《中國證券報》援引分析人士表示，市場中期取決於基本面趨勢以及估值水準，消費升級方向的標的值得重點關注。其中消費相關的醫藥、餐飲旅遊、商貿零售等行業增速相對較好，建議投資者適當加大對消費升級方向投資標的的挖掘力度。消費板塊龍頭股受益於消費升級和毛利率回升等利多因素共振，受到市場看好。

光大海外研究報告指出，目前的市場環境下，成長確定性高、估值優勢較為明顯的消費成長類標的或異軍突起，建議重點關注醫藥、社會服務、可選消費等板塊龍頭。

興業證券維持 2018 年初港股消費板塊的投資策略，在第二、三季通膨回升的預期中，必須消費品龍頭仍可配置。從長期來看，內需和產業升級這兩條主線，能支撐中國最優秀的一批企業，從中國好企業變成世界好企業。首選標的為 2018 年業績穩定增長的個股，如蒙牛乳業 (2319-HK)、萬洲國際 (0288-HK)、華潤啤酒 (0291-HK) 等。

蒙牛乳業股價

國泰君安國際表示，2018 年 3 月香港的零售業總銷貨價值臨時估計為港幣 398 億元，年增 11.4%，第一季零售業總銷貨價值約上升 14.3%，顯示整體香港零售業復甦趨勢十分強勁。

此外，今年旅遊業持續回暖，也推動了香港零售業復甦。因此推薦香港相關零售消費股，如香港珠寶首飾龍頭周大福 (1929-HK)、六福珠寶 (0590-HK) 和估值相對吸引的周生生 (0116-HK)，以及商業地產公司九龍倉 (0004-HK)、持有香港 SOGO 百貨的利福國際 (1212-HK) 等。