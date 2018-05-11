美德利差飆28年新高 美債殖利率超吸睛

本週 10 年期美債和 10 年期德債的殖利率利差，擴大至 1990 年以來的新高水平，主因在於投資者對兩國的經濟成長預期不同，認為美國的增長力道相對較強勁。

週四 (10 日)，10 年期美債殖利率收在 2.9677%，而 10 年期德債殖利率為 0.5546%，殖利率利差擴大至近 2.5%，美德利差刷下驚人的 28 年新高，投資者預期美國經濟增長強勁，市場主流經濟學家認為，今年美債殖利率與通膨將會繼續穩定攀升。

相比之下，德國經濟數據預測的疲弱跡象、通膨前景不確定性較大，使得德債殖利率上揚受限，10 年期德債殖利率今年迄今約上漲 13 個基點，但仍低於 2 月的高點 0.76%。

德美十年期公債殖利率利差 (近一年以來表現)

富蘭克林鄧普頓投資的歐洲固定收益主管 David Zahn 表示：「歐洲在這個經濟週期中，似乎成長率已達高點。」

美德公債殖利率利差，為美債對外國投資者吸引力的重要指標，分析師指出，美債在國外仍具吸引力，本週新發行的 10 年期美債獲得穩健的需求。

然而，透過貨幣互換合約 (currency swap) ，美元計價的債務換回歐元的成本提升，成為投資者購買美債卻步的原因之一，投資者擔憂，在沒有進行外匯避險的情況下，若歐元在之後攀升，會使持有美元計價的債務價值降低。

Janney Capital Management 首席固定收益策略師 Guy LeBas 表示：「避險成本正大幅增加，所以利差不應該縮小背後有這個經濟原因。」若投資者將貨幣對沖的成本加入，則殖利率利差的好處將被部分抵銷。