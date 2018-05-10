〈馬國變天〉馬哈迪逆襲成功飛出黑天鵝 債市演出大暴走

92 歲的馬哈迪帶領反對黨希望聯盟成功逆襲贏得馬來西亞大選，扳倒執政超過 60 年的執政黨「國民陣線」，跌破市場眼鏡，造成今天上午馬來西亞公債暴跌，反向連動的公債殖利率暴漲。

2026 年到期的馬來西亞公債，今早開盤不久躍升超過 10 個基本點 (bp)，和美債殖利率利差擴大到 97 個基點，隨後縮小至 92 個基點，仍比昨日收盤時的 85 個基點增加 7 個基點。

由於亞洲（日本除外）iTraxx 投資 CDS 指數收窄 0.25 個基點，馬來西亞 5 年期 CDS 主權信託指數一度擴大 7 個基點至 93 個基點；國有石油公司 Petroliam Nasional 的債券在震盪的交易中擴大了 9 個基點，然後恢復平靜。

穆迪駐馬來西亞首席主權分析師 Anushka Shah 提出警告，馬哈迪計劃取消貨物和服務稅，並重新提供燃料補貼，縮減政府的收入基礎將對財政造成負面影響。

是否衝擊房市？

Juwai.com 首席執行官 Carrie Law 表示，反對黨在大選中勝出，對馬來西亞房市的買家不會有影響，中國買家、投資人或業主希望的是穩定，並相信他們的資產可以獲得安全保障。

Law 並認為大多數買家在馬來西亞置產，主要是求學、工作、退休養老，只要簽證和教育政策有利，買家將繼續置產。