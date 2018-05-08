殖利率走升真的會衝擊股市嗎？來聽聽分析師的不同看法

攀升的美債殖利率真的會對股市造成致命影響嗎？Fred Alger Management 的投資策略師 Brad Neuman 認為市場把擔憂放大了。

分析師 Brad Neuman 從股市本益比影響、經濟成長與商業週期面向，分別指出債券殖利率的上升，不一定會對股市和商業週期產生負面影響。

從表面上來看，利率上升可能暗示通膨將走升，而因為借貸成本提高，貸款活動將變得緩和；並且另一方面，較高的殖利率可能使債券看起來比股票更具吸引力，並吸走股票市場的資金。

但 Neuman 的研究指出，上述的這種擔憂，可能被誇大了。Neuman 告訴巴倫週刊：「還剩下許多時間 (在這個商業週期)，認定它必須在一定的時間內結束是錯誤的想法。」

Neuman 提出以下看法解釋，攀升的殖利率不一定是可怕的：

1) 主張：提升的利率會傷害股市本益比

反駁主張：市場從不認為 10 年期美債會永久停在 2%，所以本益比並未完全將殖利率納入其中，所以在進行估值的時候，有殖利率緩衝空間，即使利率上升，也不會立即壓縮估值。

2) 主張：人們擔心利率上漲會使經濟增長減緩

反駁主張：從歷史上看，聯邦基金利率每上升 1%，在 9 個月內的 GDP 增長將減少 0.4% 至 0.45%。然而，聯準會正在以比過去更緩慢的速度升息，每年約升息 3 碼 (75 個基點)，Neuman 表示，適度的升息不會導致經濟衰退。

聯邦基金利率上升 1% 對實際 GDP 成長的影響

3) 主張：這波經濟周期已持續太久，處於最後的燃燒階段。

反駁主張：基於預測指數顯示，這波牛市仍有上漲的空間。

經濟週期變得越來越長

通常，領先指數 (LEI) 是一個用來預測全球經濟走勢的指標，通長在經濟高峰與下一波高峰之間，會有雙位數的成長，但目前指成長 6%，代表經濟還有一段時間才會達到高峰，Neuman 認為在會發生在明年年底。