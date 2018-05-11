美債長短期利差創十年新低 衰退魅影再現？

美國殖利率曲線進一步扁平化，周四，美國長短債利差再度刷新金融危機以來的新低。

5 年期 - 30 年期美債的利差周四跌破 30 個基點，2 年期 - 10 年期美債利差也跌超 4 個基點，至 43 個基點。

長短期限的美國公債利差減少，以債券剩餘期限為橫坐標的殖利率曲線走勢扁平，被認為是經濟衰退的指標之一。長債的殖利率相對短債的優勢不明顯，顯示長線投資的信心減弱。

美國銀行股已經抹去年內全部漲幅。利差下跌嚴重影響銀行利潤，通常銀行基於短期利率向聯準會借入資金，再發放長期限的貸款，獲得長期利率。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

大體而言，短期限的美債殖利率主要取決於聯準會的利率政策動向，而長債更多地反映整體經濟的健康程度。

當經濟擴張到一定程度，通膨漸起，聯準會進入升息通道，調高聯邦基金利率，短端利率走高；

當經濟增速放緩，投資者對未來的期望收益下降，長端利率下降，而升息通道中的短端利率仍然高企，利差縮窄。

昨日公布的美國通膨數據顯示，4 月核心 CPI 年增率增速回落 0.1 個百分點，至 2.10%。通膨的不及預期令 10 年期美債殖利率短線下跌近 30 個基點，跌破 2.95%。

30 年期美債殖利率周四收於 3.1082%，下跌超過 5 個基點，跌幅為各期限美債之首。

反觀短債，市場對聯準會 6 月升息的預期仍在，2 年期美債殖利率在周四通膨數據影響過後仍然上漲。

長債的需求旺盛也施壓長債殖利率。周四下午，美國財政部拍賣 170 億美元規模的 30 年期美債，中標利率在 3.13%，為 2017 年 3 月以來最高。

在這一輪殖利率曲線走平的過程中，長短債的殖利率都在上升，但短債的步伐明顯更快。去年 8 月以來，2 年期和 3 年期美債殖利率漲幅接近九成，5 年期美債殖利率也上漲了 72%，遠遠快於 10 年期和 30 年期美債。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

上一次殖利率曲線趨平，甚至倒掛（短債殖利率高於長債殖利率），是在 06 年底 07 年初。其後金融危機爆發，美國在 2007 年 12 月陷入經濟衰退，直到 2009 年 6 月才開始逐漸恢復增長。

但也有分析觀點指出， 今天的利差有可能已經沒有什麼指向意義了。隨著技術的不斷發展，今天的聯準會對經濟數據的了解比以往要更為全面；而養老基金和其他投資者這幾年來已經習慣了低下的殖利率，長債利率每次走高，都有可能讓他們馬上行動，把殖利率拉回原貌。

「新債王」Gundlach 本月 8 日指出，今年以來殖利率曲線的變動不大，2 年期 - 10 年期美債的利差只是收窄了 7 個基點。他更主張關注核心通膨的變動，如果核心 CPI 向上突破 2.25%，通膨的局勢會被徹底扭轉。

『新聞來源／華爾街見聞』