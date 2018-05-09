谷歌2018開發者大會：AI「貫穿一切」在這裡讀懂谷歌和人類未來

美國當地時間 5 月 8 日，谷歌 I/O 2018 開發者大會在美國加州山景城拉開帷幕。

在本屆大會上，人工智慧成為貫穿全場的主題。谷歌不僅發布了新一代為機器學習定製的晶片 TPU（張量處理器）、結合了 AI 技術的 Android P 系統，還升級了不少 AI 應用。

TPU3.0 晶片性能大幅提升

谷歌在本屆 I/O 大會上發布了 TPU 3.0 晶片，谷歌首席執行官 Sundar Pichai 表示，TPU 3.0 性能是上一代產品 TPU 2.0 的 8 倍，達到 100 petaflops，「這些晶片如此強大，以至於我們不得不第一次在數據中心用上了冷卻液。」

TPU 被稱為張量處理器，是專為谷歌的深度學習框架 TensorFlow 而設計的晶片。谷歌在 2016 年的 I/O 大會上首次公布了 TPU。在此之前，谷歌已將該晶片用於 Google 街景服務、 DeepMind 的 AlphaGo 等產品。

Waymo CEO 上台介紹谷歌自動駕駛取得的新進展時，專門強調 Waymo 自動駕駛系統使用 TPU 後，性能提高了 15 倍。

花樣 AI 應用

可以打電話的 Google 助手

在本屆開發者大會上亮相的新一代 Google 助手，吸引了眾多粉絲的目光。

新一代 Google 助手採用了 DeepMind 的 Wavenet 技術，可以提供 6 種「人聲」，音色十分逼真。

更令人稱讚的功能是 Google 助手已經可以像人類一樣打電話。在發布會現場，Google 助手模擬人類打電話到美髮沙龍預約服務，與工作人員對話，機器的音色、講話邏輯已十分逼近人類，甚至難以分辨哪個是人類、哪個是機器。可以預計，未來更多公司、門店開業用 Google 助手來接聽客服電話，這將省去不少人力成本。

谷歌透露，目前全球已有 5 億台設備接入了 Google 助手，支持 30 多種語言，進入了 80 多個國家和地區。

更智能的 Google Photos

在 AI 幫助下，新版谷歌相冊可以自動識別圖片是否需要補光，自動轉為 PDF，還能將黑白照片轉為彩色效果。

它還能識別和歸類婚禮等活動的照片，通過 Smart Actions 功能圈出好友，方便分享。

照片灰色背景由 Google Photos 智能 P 圖完成

Google News：結合 AI 技術後，Google News 可以精準判斷用戶感興趣的新聞，不斷更新。打開 Google News 的時候，用戶可以看到 5 條重要新聞的摘要以及更多精選內容。這些內容會隨著用戶瀏覽記錄而發生篩選、調整。這一功能類似與目前國內新聞媒體的「大數據推薦」機制。

Gmail：新版 Gmail 增加了「SmartCompose」（智能組合）功能，通過學習用戶的語言習慣，推薦常用可能的短語。該功能可以幫助用戶補足語句內容，快速寫完一封郵件。

谷歌地圖：新一代谷歌地圖做了不少路線和商戶地點優化，還為用戶增加了「For You」興趣點推薦、「Your Match」新事物匹配。

新一代 Android P 系統：整合 AI 與機器學習

今年是 Android 系統問世十周年，谷歌在 2018 開發者大會上推出了新一代 Android P 系統。

Android P 系統的最大亮點是整合了人工智慧與機器學習技術。

首先，Android P 可以用 AI 技術優化電池管理，加入了「自適應電池（Adaptive Battery）」功能。該功能隨時監控用戶的電量消耗情況，會自動關閉無用的後台應用，同時根據使用習慣調整屏幕的亮度，並且減少 CPU 30% 的負擔。

此外，Android P 中加入了 Acitons 和 Slices 功能，這是一種改進版的人機交互形式，在 Android P 中輸入搜尋詞彙，如果涉及到手機上的應用，就會自動出現該應用的相關功能。比如輸入 Lyft，會在搜尋結果中看到一個應用程序 slice，用戶可以直接在該頁面點開應用。

谷歌表示，測試版的 Android P 目前已經開放下載，它將支持全面屏手機，首批支持 Android P 系統官方認證的手機廠商包括中國的小米、一加、vivo 和 OPPO。

無人駕駛新進展

在本屆 I/O 上，谷歌還介紹了無人駕駛領域取得的新成果。

Waymo 的 CEO 表示，Waymo 是世界唯一一個有在公共道路上路的 Fully Selfdriving Car 的公司，目前其無人駕駛試驗測試里程已經達到 600 萬英里，無人駕駛系統對於行人的判斷錯誤率下降了 100 倍。他還指出：

深度學習將幫助汽車逐步走向終極的 5 級自動駕駛等級，這是無人駕駛的終極夢想，這也意味著我們的汽車在任何情況下都能實現全自動操作。

谷歌 AI：2C 戰略漸次清晰

今年 9 月，谷歌成立將滿 20 周年，經過 20 年的發展，谷歌已從一家搜尋引擎公司成長為業務龐雜的 Alphabet 帝國，目前，谷歌在網路服務、數位廣告、數字媒體娛樂、自動駕駛、人工智慧等多個領域都占據了頭部位置。

圖：Alphabet 帝國版圖 來源：DeepTech

此次開發者大會，進一步表明了谷歌「All in AI」的決心，不同於微軟 AI 主要瞄準 to B 的企業市場，谷歌的人工智慧則是聚焦 to C 的消費市場。

從微軟近日舉行的開發者大會來看，其 AI 產品已深度整合到自己的 Azure 雲平台和 Windows 平台上，包括了 Azure AI 和 Windows ML。Azure AI 意在向企業用戶領域推廣自己的「雲 + 生產力 + AI」的全套服務，大會提到的華為小米內嵌的智能翻譯、大疆無人機等升級版 IoT，都是微軟 AI 在企業市場具體使用場景的體現。

而谷歌的 AI 產品則是融合到自己的網路服務和 Android 平台上，面向消費者市場。數據顯示，Android 月活設備在 2017 年就已突破 20 億部，海量用戶基數是谷歌發展 AI 的主要競爭優勢，他們不僅可以直接轉化為消費市場客戶，同時也可以提供更多的使用數據，滿足深度學習的訓練需求，進一步優化谷歌的各類 AI 產品。