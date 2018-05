谷歌2018開發者大會：AI「貫穿一切」在這裡讀懂谷歌和人類未來

美國當地時間 5 月 8 日,谷歌 I/O 2018 開發者大會在美國加州山景城拉開帷幕。

在本屆大會上,人工智慧成為貫穿全場的主題。谷歌不僅發布了新一代為機器學習定製的晶片 TPU(張量處理器)、結合了 AI 技術的 Android P 系統,還升級了不少 AI 應用。

TPU3.0 晶片性能大幅提升

谷歌在本屆 I/O 大會上發布了 TPU 3.0 晶片,谷歌首席執行官 Sundar Pichai 表示,TPU 3.0 性能是上一代產品 TPU 2.0 的 8 倍,達到 100 petaflops,「這些晶片如此強大,以至於我們不得不第一次在數據中心用上了冷卻液。」

TPU 被稱為張量處理器,是專為谷歌的深度學習框架 TensorFlow 而設計的晶片。谷歌在 2016 年的 I/O 大會上首次公布了 TPU。在此之前,谷歌已將該晶片用於 Google 街景服務、 DeepMind 的 AlphaGo 等產品。

Waymo CEO 上台介紹谷歌自動駕駛取得的新進展時,專門強調 Waymo 自動駕駛系統使用 TPU 後,性能提高了 15 倍。

花樣 AI 應用

可以打電話的 Google 助手

在本屆開發者大會上亮相的新一代 Google 助手,吸引了眾多粉絲的目光。

新一代 Google 助手採用了 DeepMind 的 Wavenet 技術,可以提供 6 種「人聲」,音色十分逼真。

更令人稱讚的功能是 Google 助手已經可以像人類一樣打電話。在發布會現場,Google 助手模擬人類打電話到美髮沙龍預約服務,與工作人員對話,機器的音色、講話邏輯已十分逼近人類,甚至難以分辨哪個是人類、哪個是機器。可以預計,未來更多公司、門店開業用 Google 助手來接聽客服電話,這將省去不少人力成本。

谷歌透露,目前全球已有 5 億台設備接入了 Google 助手,支持 30 多種語言,進入了 80 多個國家和地區。

更智能的 Google Photos

在 AI 幫助下,新版谷歌相冊可以自動識別圖片是否需要補光,自動轉為 PDF,還能將黑白照片轉為彩色效果。

它還能識別和歸類婚禮等活動的照片,通過 Smart Actions 功能圈出好友,方便分享。

照片灰色背景由 Google Photos 智能 P 圖完成

Google News:結合 AI 技術後,Google News 可以精準判斷用戶感興趣的新聞,不斷更新。打開 Google News 的時候,用戶可以看到 5 條重要新聞的摘要以及更多精選內容。這些內容會隨著用戶瀏覽記錄而發生篩選、調整。這一功能類似與目前國內新聞媒體的「大數據推薦」機制。

Gmail:新版 Gmail 增加了「SmartCompose」(智能組合)功能,通過學習用戶的語言習慣,推薦常用可能的短語。該功能可以幫助用戶補足語句內容,快速寫完一封郵件。

谷歌地圖:新一代谷歌地圖做了不少路線和商戶地點優化,還為用戶增加了「For You」興趣點推薦、「Your Match」新事物匹配。

新一代 Android P 系統:整合 AI 與機器學習

今年是 Android 系統問世十周年,谷歌在 2018 開發者大會上推出了新一代 Android P 系統。

Android P 系統的最大亮點是整合了人工智慧與機器學習技術。

首先,Android P 可以用 AI 技術優化電池管理,加入了「自適應電池(Adaptive Battery)」功能。該功能隨時監控用戶的電量消耗情況,會自動關閉無用的後台應用,同時根據使用習慣調整屏幕的亮度,並且減少 CPU 30% 的負擔。

此外,Android P 中加入了 Acitons 和 Slices 功能,這是一種改進版的人機交互形式,在 Android P 中輸入搜尋詞彙,如果涉及到手機上的應用,就會自動出現該應用的相關功能。比如輸入 Lyft,會在搜尋結果中看到一個應用程序 slice,用戶可以直接在該頁面點開應用。

谷歌表示,測試版的 Android P 目前已經開放下載,它將支持全面屏手機,首批支持 Android P 系統官方認證的手機廠商包括中國的小米、一加、vivo 和 OPPO。

無人駕駛新進展

在本屆 I/O 上,谷歌還介紹了無人駕駛領域取得的新成果。

Waymo 的 CEO 表示,Waymo 是世界唯一一個有在公共道路上路的 Fully Selfdriving Car 的公司,目前其無人駕駛試驗測試里程已經達到 600 萬英里,無人駕駛系統對於行人的判斷錯誤率下降了 100 倍。他還指出:

深度學習將幫助汽車逐步走向終極的 5 級自動駕駛等級,這是無人駕駛的終極夢想,這也意味著我們的汽車在任何情況下都能實現全自動操作。

谷歌 AI:2C 戰略漸次清晰

今年 9 月,谷歌成立將滿 20 周年,經過 20 年的發展,谷歌已從一家搜尋引擎公司成長為業務龐雜的 Alphabet 帝國,目前,谷歌在網路服務、數位廣告、數字媒體娛樂、自動駕駛、人工智慧等多個領域都占據了頭部位置。

圖:Alphabet 帝國版圖 來源:DeepTech

此次開發者大會,進一步表明了谷歌「All in AI」的決心,不同於微軟 AI 主要瞄準 to B 的企業市場,谷歌的人工智慧則是聚焦 to C 的消費市場。

從微軟近日舉行的開發者大會來看,其 AI 產品已深度整合到自己的 Azure 雲平台和 Windows 平台上,包括了 Azure AI 和 Windows ML。Azure AI 意在向企業用戶領域推廣自己的「雲 + 生產力 + AI」的全套服務,大會提到的華為小米內嵌的智能翻譯、大疆無人機等升級版 IoT,都是微軟 AI 在企業市場具體使用場景的體現。

而谷歌的 AI 產品則是融合到自己的網路服務和 Android 平台上,面向消費者市場。數據顯示,Android 月活設備在 2017 年就已突破 20 億部,海量用戶基數是谷歌發展 AI 的主要競爭優勢,他們不僅可以直接轉化為消費市場客戶,同時也可以提供更多的使用數據,滿足深度學習的訓練需求,進一步優化谷歌的各類 AI 產品。