大動作拓通路 小米之家7月插旗信義區 今年實體店10-12家

台灣小米今 (8) 日舉辦春季新品發表會，一次在台推出小米 MIX 2S、紅米 Note 5 兩支新機，鎖定不同客層，台灣小米總經理李佳峰透露，目前在台灣共有 6 家實體店面，第 7 家店將落腳信義區，預計今年將有 10-12 家體驗店；他表示，小米之家首間門市去年共吸引 52 萬人次的人流，去年營業額達 3.85 億元。

李佳峰表示，小米之家在 2015 年登台，行天宮店去年平均每月有 4 萬人流，單店交出 3.8 億元營業額，目前全台共有 2 家小米之家、4 家專賣店，今年 2 月全部門市的營業額超過 1 億元，今年 7 月，首家旗艦店小米之家信義威秀直營店將開幕，將展現新型態的消費模式。

他分析小米之家行天宮店及三創小米專賣店指出，兩家店的客層不同，並沒有造成互相排擠的現象，行天宮店主要是熟客及回頭客，熱銷商品包括手機、行動電源、掃地機器人，二創店則是以米家大型用品為主，熱銷品包括雨傘和背包等。

李佳峰指出，除了小米之家及專賣店之外，與全國電 (6281-TW) 策略合作，在全國電子 325 家門市銷售熱賣的 10 個品項商品，在 3 個星期內就有 1 億元的銷售額，未來還會繼續合作，引進智慧家電、及白色家電等商品。

李佳峰表示，雖然拓展實體門市速度加快，但對線上的銷售並沒有影響，目前線上網路銷售比重仍超過 5 成，顯示在實體門市的銷售都是增加出來的業績，展店對營運有正面加分。

小米今日在台灣發表兩款新手機，加入目前的非蘋新機戰場，小米 MIX 2S 售價 16999 元（6GB／128GB）5 月 9 日在小米網台灣站、小米實體門市開賣，5 月 15 日將在遠傳 (4904-TW)、台灣之星開賣。

紅米 Note 5 售價分別是 5499 元（3GB／32GB）、6999 元（4GB／64GB）及 7999 元（6GB／64GB），5 月 9 日在小米網台灣站、小米實體門市開賣；6 月 1 日起分別在中華電 (2412-TW)、遠傳及台灣之星販售 4GB／64GB 規格版本，遠傳獨家販售 3GB／32GB 規格版本。