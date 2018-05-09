〈4G吃到飽流血戰〉台灣之星全資費終身一價吃到飽 用戶突破206萬

中華電 (2412-TW) 重啟 499 元吃到飽戰火，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 全都跟進；台灣之星今 (9) 日強調，開台時首推超高 CP 值 4G 上網吃到飽方案，帶動 4G 資費多元化及平價化，目前是全台唯一承諾全資費終身一價吃到飽的業者，有不同的資費供選擇，吸引用戶流入，已連續 16 個月穩坐攜碼冠軍，今年 4 月總用戶數達 206 萬戶，年增 21%。

台灣之星在這一波的 499 吃到飽資費戰中，一直以原有方案應戰，台灣之星認為，從開台以來就是走自己的路，在資費上也有不同的組合，面對前一波軍公教 499 吃到飽的戰火，的確是有消費者被電信三強吸走，但 4 月的攜碼淨流入仍居電信業者之冠。

台灣之星指出，一直以來堅持從消費者需求出發，不斷挑戰市場極限，推出震撼業界的創新資費，不僅受到消費者的肯定，更帶動其他電信業者跟進，截至今年 4 月總用戶 206 萬戶，年增 21%，是市場唯一連續 44 個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續 16 個月攜碼冠軍。

台灣之星表示，身為「平價 4G 吃到飽始祖」，是全台唯一承諾全系列資費「終身一價到底」約滿不調漲的電信業者，有別其他業者合約期滿隨即恢復原價，承諾的優惠全都消失，月租費暴漲，台灣之星提供用戶的月租費、分鐘數、費率、上網傳輸量等所有優惠，當初簽的合約內容都不會改變，約滿不必續約，永遠享有同樣優惠。

台灣之星指出，針對不同族群提供多樣化資費，2015 年引爆「單辦門號」熱潮，網路門市限定「4G 自由配」資費，有高達 420 種的資費組合可供挑選，4G 上網吃到飽月租最低只要 288，網速最高 500Mbps 的 4G 不限速吃到飽月租最低也只要 399，是目前網路門市最暢銷的資費方案，占網路門市整體申辦量 6 成 5，帶動網路門市業績大增 154%。

