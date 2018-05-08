新興市場的動盪是否會蔓延至整個金融市場？指標會說話

《Zerohedge》報導，過去一個月，美債殖利率和美元指數總算呈現正相關走勢，對新興市場資產造成威脅，一方面為資金出走，另一方面以美元計價的債券的償還壓力增加，而美國銀行指出，巴西里拉的走勢將成為新興市場動盪的指標。

去年美元指數與美債殖利率脫鉤，使許多外匯策略師嘗試找出殖利率攀升無法帶動美元的原因，而此情況在今年 4 月發生轉變，中國央行於 4 月 17 日宣布降準 1%，美銀認為這是帶動美元走強的主因。

美元指數日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

在美債殖利率攀升的同時，美元亦走強，在中國宣布降準不到一週後，10 年期美債曾短暫突破 3% 關卡，這對許多華爾街人士來說，3% 關口是個嚴肅的「心理關口」，因為殖利率突破了 3%，許多風險性資產恐怕將受到威脅。

美銀在最新的基金經理人調查中顯示，這些專業人士會在 10 年期美債觸及 3.5% 水平時，離開股市而轉往較安全的債市。

此外，除了中國央行降準，在過去兩周，包括英國央行、加拿大央行、瑞典央行，甚至歐洲央行在內的央行都變得溫和起來。這使美元走強變得更明顯，新興市場貨幣對美元的匯率下滑。

新興市場開始出現裂痕，新興市場貨幣土耳其里拉、阿根廷比索、墨西哥比索、印尼盾接連崩盤。

摩根大通的新興市場貨幣指數下跌

那麼該如何判斷新興市場動盪是否會系統性地席捲整個金融市場，並蔓延至已開發國家。根據美國銀行的說法，答案非常簡單：

新興市場貨幣從不說謊，當匯率下跌至 1 美元可換 4 巴西里拉時，將很可能導致去杠杆，並使危機蔓延至信貸投資組合。

如下圖所示，每當巴西里拉兌美元匯率開始下跌時，或美元兌巴西里拉接近 4 時，總是會伴隨著金融危機：(8 日，美元兌巴西里拉匯率為 1 美元兌換 3.5503 里拉)

巴西里拉走勢

除此之外，美銀的首席投資策略師 Michael Hartnett，指出另一項新興市場的壓力指標，他指出摩根大通新興市場債券 ETF(EMB) 也可以作為危機指標，一旦 EMB 跌至 107.50，即是投資者該離開新興市場的時候。