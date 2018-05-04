債王葛洛斯：不用擔心 美債只是「冬眠的熊市」

摘要：債王葛洛斯接受彭博電視台採訪時表示，美債是一個「冬眠的熊市」， 熊是醒著的，但沒有咆哮。葛洛斯預計，今年 10 年期美債殖利率基本會徘徊在 2.80－3.10/3.15 的區間內。

債王葛洛斯接受彭博電視台採訪時表示，聯準會逐步收緊貨幣政策與美國政府擴大美債拍賣規模將繼續使美債價格承壓，但是這是一個「冬眠的熊市」，意味著熊是醒着的，但沒有咆哮。

葛洛斯稱，10 年期美債殖利率破三後繼續上行的空間不大。他預計，今年 10 年期美債殖利率基本會徘徊在 2.80－3.10/3.15 的區間內。

4 月 24 日，10 年期美債殖利率破三，為 2014 年 1 月來首次，引發市場對於通膨的擔憂。有些投資者認為，這意味著美債進入了熊市，或者意味著牛市的結束。

10 年期美債殖利率是美國抵押貸款和企業貸款的基準，殖利率走牛反映了投資者對美國通膨水平上行壓力預期的加大。自 2011 年以來，3% 的心理點位也僅在 2013 年和 2014 被觸碰兩次。

此外，昨天葛洛斯旗下的 Janus Henderson 資產管理公司也發推文表達了類似的觀點。推文說，在 10 年期美債殖利率超過 3.25% 時，將對股市和美國經濟造成負面的影響。2018 年，10 年期美債殖利率應該位於 2.8%－3.25% 之間。

在與彭博社的採訪中，被問到對於周三聯準會 FOMC 會議聲明的看法，葛洛斯表示，聲明意味著，2% 的通膨目標並不是聯準會的上限，而應該是一個可以圍繞着其波動的目標。

周三聯準會貨幣政策委員會 FOMC 會議決定，維持政策利率不變，聯邦基金目標利率區間仍為 1.50%-1.75%，符合市場預期。聲明中，不同於以往低於 2% 的表述，FOMC 預計通膨將接近 2％。

聯準會也兩次提到「對稱」（symmetric）的通膨目標。彭博報導認為，這種方式讓聯儲官員能證明，即使通膨在一段時間內略高於 2%，也有理由緩慢地穩步升息。

債王葛洛斯早在今年 1 月就宣告美債進入熊市，5 年和 10 年期美債 25 年的長期趨勢線被打破，而後又不斷修改措辭。3 月聯準會宣布升息之後，葛洛斯曾表示，聯準會今年升息 3 至 4 次的預期有些誇大，與此同時債券熊市將緩慢到來，但不具備威脅性。

在葛洛斯上述債市進入熊市論公布後，「新債王」DoubleLine 首席投資官 Gundlach 曾評價，葛洛斯說得略微早了些。10 年期美債殖利率得收於 3.22% 才意味著債市牛市結束，它若漲破 2.63%，美國股市恐怕會受負面影響。

周四美國 10 年期公債殖利率走低，目前下跌 1.8 個基點，至 2.946％。30 年期美債下跌 1 個基點，至 3.125%。

『新聞來源／華爾街見聞』