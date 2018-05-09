阿根廷總統Macri：阿根廷開始與IMF就靈活貸款問題磋商

摘要：阿根廷總統 Mauricio Macri 表示，已經開始與國際貨幣基金組織 IMF 就靈活貸款問題進行談判。彭博社稱，靈活貸款談判額度為 300 億美元，阿根廷代表周二深夜將乘飛機參加與 IMF 的談判。阿根廷比索兌美元跌幅收窄至 1.3%。

周二阿根廷總統 Mauricio Macri 表示，已經開始與國際貨幣基金組織 IMF 就靈活貸款進行談判。消息傳出，阿根廷比索兌美元跌幅收窄至 1.3%。

Macri 總統對全國發表講話稱，「就在幾分鐘之前，我和拉加德主席談過話，她確定我們將於今天開始就着手起草合約。」 Macri 總統說，「這將加強我們的增長和發展計劃...... 將使我們能夠面對新的全球局勢，避免像我們歷史上曾面臨的危機。」

彭博社稱，靈活貸款談判額度為 300 億美元，阿根廷代表周二深夜將乘飛機參加與 IMF 的談判，正式啟動靈活貸款安排的談判。阿根廷財政部也確認，財長 Dujovne 將率領代表團訪問 IMF，雙方將於周三會面。

上周阿根廷央行將基準 7 天庫藏股利率上調 675 個基點，至 40%，為一周內第三次上調基準利率，以進一步抗擊貨幣貶值。今年，比索對美元已經累計下跌 17%，造成股債雙殺的局面。

5 月 3 日，阿根廷貨幣再度暴跌 8.5%，獲得近兩年半來的最大跌幅。阿根廷世紀債券價格也創歷史新低，殖利率則漲至 8.199%，而 2017 年 6 月份拍賣時的得標利率為 7.125%。

此外，根據 1 月 11 日阿根廷國家統計局（INDEC）官方公布數據顯示，2017 年阿根廷通膨率高達 24.8%；但此前該國 2017 年的通膨目標則定為 15%，並計劃在 2019 至 2020 年左右實現 5% 的通膨目標。

華爾街見聞此前文章提到，由於美元指數走強、新興市場貨幣集體遭拋售，阿根廷之所以會成為此次拋售潮種受影響最嚴重的國家，這與它的國內矛盾導致其面臨外部衝擊時異常脆弱有著密不可分的關係。

2001 年，阿根廷國內爆發了一場經濟和社會危機，將該國在很短時間內推入債務違約、通膨飆升和失業率激增的泥沼中。

此後十多年裡，阿根廷政府一直背負着沉重的財政負擔；財政赤字巨大，外部貿易收支持續惡化，致使阿根廷經濟長期低迷。

在 2015 年現任總統 Mauricio Macri 上台後，推出了一系列改革措施，包括結束外匯管制、削減財政開支、放鬆貿易限制等。這些措施取初顯成效，使阿根廷經濟在 2017 年迎來復甦，通膨也從最高時期的 60% 下降至去年的 24.8%，但想在兩年內達到 5% 的通膨目標則是任重而道遠。

可是今年 1 月，在阿根廷國內貨幣持續貶值，通膨問題依然嚴峻的情況下，該國央行一面承諾保持獨立性，繼續抑制物價上漲，一面卻意外地開始連續兩次下調貨幣政策利率共 150 個基點，令市場大跌眼鏡。