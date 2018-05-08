台股盤前—指數上檔壓力看半年線 力拚520行情前續點火多頭

台股昨 (7) 日重現蘋概股引領盤勢，由股王大立光領軍亮燈漲停，被動元件更是由 MLCC 強勢走揚，指數終場上漲 75.54 點、以 10604.91 點作收，順利收復年線。法人指出，台股今 (8) 日欲大漲不易，預期將在年線附近震盪整理，目前壓力看半年線 10780 點位置，若指數今日走跌，量不能放大，量縮才可望於 520 行情前持續點火多頭。

今日觀盤重點，股王大立光昨強攻漲停，股價重返 4000 元大關，德意志、美林、野村證券等樂觀派外資，經過大立光先前營運逆風，推測合理股價估值都下修為「4」字頭，此次大立光營收優於預期帶動股價，市場期待，外資能因此再添柴火。

台股萬點將屆滿周年，已改寫最長萬點紀錄，期間總市值增加超過 2.4 兆元。金管會主委顧立雄認為，以市場狀況來看，台股萬點情況可望持續到下半年，他表示，4 月外資雖大量匯出，但今年 1 月到 4 月外資淨匯出僅 3 億多美元，主要是受匯率影響，若上市櫃公司營收等基本面好、在新興市場仍有競爭力，若匯率穩定後外資終究會回流。

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 4 月營收，飆升至 48.38 億元，年增 99%，創單月新高；奇力新 (2456-TW) 也受惠於電阻漲價效應，4 月營收年增 21%，創四合一以來新高。法人預期，在ＭLCC 與晶片電阻漲價效應帶動下，國巨與奇力新業績可望同步攀峰。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，周一美股科技類股中，半導體族群表現強勢，可留意台股相關類股，蘋概股也可望在蘋果股價續強下勁揚，尤其是昨日漲聲響起的光學族群，4 月營收佳的被動元件族群也是盤面亮眼個股，仍有續強力道，但應避免追高，此外，可佈局 4 月營收與第 1 季財報表現優於去年的個股。

邱鼎泰指出，台股昨日順利攻上年線，今日股價雖可望持續上揚，但欲大漲不易，預期將在年線附近震盪整理，目前壓力看半年線 10780 點位置，若指數今日走跌時量不能放大，量縮才可望於 520 行情前持續點火多頭。