希華小型化頻率元件Q2登場投產 挹注全年營收自谷底翻揚
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-12 08:50
頻率元件廠 2024 年營收全揭露，其中並以晶技 (3042-TW) 營收 126.72 億元年增 16.72% 的成長率居冠，而希華晶體 (2484-TW) 營收 21.89 億元年減 7.05%，與泰藝 (8289-TW) 在類股中同步衰退；希華小型化頻率元件將在第二季底前投產，將有助於力拼全年營收反轉向上的企圖達成。
希華主管指出， 希華晶體投資達 2.5 億元的台中潭子廠新增 1008 等超小型化頻率元件生產線，將於第二季底前投產，此一投資案進入主要也是因應網通、物聯網 (IoT) 甚至消費性電子產品設計走向。
而目前希華的在營收比重的分布上 ，網通應用占比達 40%、IoT 及穿戴裝置占 21%、手機通訊應用占 15%、電腦及消費性電子產品占 20%，車用則占 4%。2024 年希華營收 21.89 億元年減 7.05%。
希華主管指出，統計 2024 年希華實際的出顆數較 2023 年增加，但在產品組合不利及部分品項如消費性、手機應用單價的下滑的壓力，同時，如區域銷售如歐洲的需求未如預期回升多項因素影響之下，形成年度的下滑。
希華董事長曾穎堂指出 以目前的頻率元件交易市況來看，希華所面臨最壞的經營時刻已經過去，新增 1008 等超小型化頻率元件生產線加入營運，也爲希華擺脫谷底且迎向景氣復甦增加助力。
希華晶體 2024 年前三季營收爲 16.57 億元，毛利率 20.06%，年減 8.51 個百分點，稅後純益爲 1.11 億元，年減 56.11%，每股純益 0.69 元。
頻率元件業者 2024 年營收中，晶技營收 126.72 億元年增 16.72%，加高 (8182-TW) 全年營收 29.34 億元，年增 8.3%，台嘉碩 (3221-TW)2024 年營收 21.8%，年增 2.09%，安碁 (6174-TW) 全年營收 4.66 億元，年增 0.13%；泰藝 (8289-TW)2024 年營收 15..6 億元年減 4.7%；希華全年營收 21.89 億元，年減 7.05%。
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