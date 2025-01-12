汎銓矽光子檢測技術跨步 獲台日發展專利 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-12 09:20

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矽光子積體光路是一種將光電子元件，如光纖、光放大器、光調變器等，與電子元件 (如電晶體、電容、電感等) 集成於同一個晶片上的技術，該設計使得光與電之間的高效能轉換成為可能。

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不過，矽光子積體光路在光傳輸過程中產生一定的光損失，包括較低功率的光傳輸損失，並且這些損失往往難以進行有效量測，尤其是漏光位置無法被準確偵測，使得矽光子積體光路的性能無法得到充分評估和優化。

汎銓的光損偵測裝置可針對相關困擾，並提出創新解決方案，能夠有效偵測並量測這些光損現象。此發明的工法能夠準確地識別導光通道中的異常現象，從而幫助改進矽光子積體光路的性能，並為未來的光電子技術提供有力支持。

矽光子技術發展受到越來越多關注，特別是在 AI 伺服器領域。隨著 AI 伺服器中 GPU、CPU 和 ASIC 的運算速度不斷提升，資料傳輸的瓶頸問題愈加突出。若資料在伺服器內部的傳輸速度無法趕上運算速度，將會影響整體的運算效率，成為 AI 訓練或推論的瓶頸。因此，開發 CPO(光學處理器) 與矽光子技術，旨在提高資料傳輸速度並降低功耗，已成為當前 AI 發展中的關鍵課題之一。

矽光子技術的核心在於將各種光學元件整合到矽基晶圓上，這些元件可以包括光波導、光濾波器、光耦合器等，儘管矽本身不會發光，雷射光源通常需要外掛，但其他光學功能 (如收光、傳遞光、分光、耦合、過濾等) 則可以直接在同一晶片上實現。

這樣的設計不僅提高了光電子元件的集成度，也使得整體系統更加高效。值得注意的是，矽光子技術與 CPO 技術是兩個不同的領域，前者專注於晶圓上的光學元件整合，而後者則集中於封裝技術。