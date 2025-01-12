search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

輝達RTX 50系列顯卡性價比優預期 台廠供應鏈迎換卡潮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-12 08:30

cover image of news article
輝達RTX 50系列顯卡亮相 效能翻倍 台廠供應鏈受惠。(圖：shutterstock)

輝達執行長黃仁勳在 CES 2025 主題演說中發表全新 Blackwell GPU 架構的 GeForce RTX 50 系列顯卡，RTX 5090 效能較前代 RTX 4090 提升一倍，售價 1,999 美元較前代增加 25%，台廠供應鏈包括華碩、技嘉、微星等可望受惠。

新一代 RTX 5090 具備 920 億個電晶體，搭載美光 GDDR7 記憶體，記憶體頻寬達 1.8TB/s，AI TOPS 提升至 4,000、RT TFLOPS 達 380、Shader TFLOPS 125。RTX 50 系列另包括 RTX 5080 售價 999 美元、RTX 5070 Ti 售價 749 美元以及 RTX 5070 售價 549 美元，其中入門款 RTX 5070 較前代便宜 51 美元，降幅 8.5%。


RTX 50 系列新顯卡性價比優於市場預期，法人看好將帶動供應鏈全年營運表現，而台廠也已陸續推出新產品因應。

技嘉 (2376-TW) 發布採用 Blackwell 架構的 RTX 50 系列顯卡，強調「Evolution of Ten」概念，提升 10% 散熱效率並減少 10% 整體體積。

微星 (2377-TW) 則推出 Suprim Liquid、Suprim、Gaming Trio、Ventus、Inspire 及首次登場的 Vanguard 系列，採用升級的散熱解決方案。

華碩 (2357-TW)ROG 玩家共和國亦推出 ROG Astral GeForce RTX 50 系列顯卡。

文章標籤

技嘉微星華碩輝達顯卡

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉271-1.99%
微星184.5-1.86%
華碩626-1.11%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.88
加權指數法興(購) 槓桿10.35
加權指數法興(售) 槓桿6.91
加權指數法興(售) 槓桿7.56

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
技嘉

74.19%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
技嘉

74.19%

勝率

#下跌三黑K線

偏強
華碩

59.38%

勝率

延伸閱讀


    Empty