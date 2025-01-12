輝達RTX 50系列顯卡性價比優預期 台廠供應鏈迎換卡潮

輝達執行長黃仁勳在 CES 2025 主題演說中發表全新 Blackwell GPU 架構的 GeForce RTX 50 系列顯卡，RTX 5090 效能較前代 RTX 4090 提升一倍，售價 1,999 美元較前代增加 25%，台廠供應鏈包括華碩、技嘉、微星等可望受惠。

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RTX 50 系列新顯卡性價比優於市場預期，法人看好將帶動供應鏈全年營運表現，而台廠也已陸續推出新產品因應。