【大慶證券】投顧盤前－科技股轉強  蘋概股領軍反攻



◆盤勢分析

昨日美四大指數在科技股領軍下再次走揚，其中以費半上漲 0.91% 漲幅最大，個股中除了蘋果續漲 0.72% 再創高外，NVIDIA 亦大漲 4.02%，科技股輪番上攻帶動股市上漲。從技術面看，道瓊、S&P 500 順利站回月線，Nasdaq 更是一舉突破季線，站回所有均線之上，顯示走勢已有回穩跡象，研判其中將以科技股為引領美股向上的重要關鍵，只要科技股續強，後續有機會帶動其餘指數陸續重回均線之上。

在美四大指數同步上漲帶動下，昨日台股跳空開高，終場上漲 75 點收在 10604 點，成交量 1260 億。指數收在年線之上，但量能並未明顯提升，維持在年線附近弱勢整理，近期外資態度保守，金管會公布今年 4 月外資累計淨匯出金額達 35.68 億美元，以 4/30 新台幣收盤匯價 29.605 元換算，匯出金額高達新台幣 1056 億。外資為影響台股走勢的重要因素，上週五美元指數在美就業數據不如預期下漲勢停歇，亞幣短線上調節壓力有望減緩，後續須持續觀察外資的調節動向，若力道不減，不排除指數在年線附近震盪的時間恐拉長。

觀察盤面，工具機族群在修正過後展開反攻，工具機上游的上銀、直得，今年第一季營收分別年增幅高達 52.4%、97.1%，昨日同步漲停站回季線之上，帶動亞德客 - KY、瀧澤科等個股同步走揚，上銀為上游關鍵零組件廠，象徵工具機產業的訂單動能強勁與否，法說將於週四登場，營運展望與擴產進度引人關注。另外，被動元件走勢續強，除了指標股國巨跳空漲停外，包含華新科、禾伸堂、大毅… 等均同步漲停鎖住，還有蘋果供應鏈在蘋果股價創新高帶動下，昨日走勢也有表現，股王大立光跳空漲停鎖住，股價重新站回 4000 元整數位置，其他如可成、嘉聯益… 等也皆有表現，股價反應未來而非現在，先前蘋概股在 iX 銷售不如預期下股價拉回修正，隨著時間進入旺季倒數，部分個股開始慢慢打出底部型態，有機會在後續接棒重掌兵符，成為引領盤面向上的主流。整體來看，盤面上除了可留意 4 月營收與第 1 季財報有望報佳音的個股外，部分產業展望正向，即將步入旺季的族群個股，都是現階段可以留意的標的，相關指標包括矽晶圓、被動元件、食品、遊戲、生技、汽車零組件、蘋概股、水泥、工具機等。

