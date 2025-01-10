〈焦點股〉大立光量能大增成光學元件族群人氣指標 類股走強
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 10:33
大立光 (3008-TW) 在業績獎金挹注之下，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元，2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元，今 (10) 日成光學元件族群人氣指標，帶領類股全數走強。
同時，大立光預計 2025 年營收在 1-2 月動能將超越 2024 年同期，且切入不只一家機器視覺供應鏈，此一話題熱門挹注人氣，今天早盤成交量擴增到 2600 張以上，預估全場成交量將超越去年 10 月 18 日的 3306 張。
今天光學元件族群中，除大立光之外，包括玉晶光 (3406-TW)、亞光 (3019-TW) 及華晶光 (3059-TW)、佳能 (2374-TW) 均爲 AI 及機器人視覺的概念股。
大立光股價今天開盤價報 2775 元，最高價達 2885 元。
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