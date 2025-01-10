〈焦點股〉大立光量能大增成光學元件族群人氣指標 類股走強

大立光 ( 3008-TW ) 在業績獎金挹注之下，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元，2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元，今 (10) 日成光學元件族群人氣指標，帶領類股全數走強。

同時，大立光預計 2025 年營收在 1-2 月動能將超越 2024 年同期，且切入不只一家機器視覺供應鏈，此一話題熱門挹注人氣，今天早盤成交量擴增到 2600 張以上，預估全場成交量將超越去年 10 月 18 日的 3306 張。