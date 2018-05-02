〈蘋果財報優預期〉蘋果財報現警訊：iPhone銷量放緩、ASP低預期

蘋果公司 (AAPL-US) 週二法說會上揭露，今年的 1 月至 3 月（財報年第 2 季 Q2）銷售了 5,220 萬隻 iPhone，低於分析師預估的 5,300 萬隻，比去年同期僅增長 3%。然而，因蘋果宣布新 1000 億美元庫藏股的回購，及股息增加 16% 的消息，使股價上漲約 4%。

蘋果股價日線趨勢圖

2018 財年 Q2 蘋果財報重點數據包括：

營收成長 16% 至 611 億美元，因 iPhone 價格調漲，較去年同期相比增長了 16%。

淨利成長 25% 至 138 億美元。

每股盈利飆升了 30% 至 2.73 美元，較分析師預期的 2.64 美元高。

國際營收佔總營收 65%。

iPhone 銷售增長 2.8%。

而雖然蘋果財報數字表現亮眼，但受限於蘋果產品銷量增長放緩的壓力，蘋果的庫存量也暴衝至歷史新高，超越了 70 億美元的庫存關卡。

蘋果庫存過高 / 圖：ZeroHedge

蘋果 Q2 各產品線之銷量，廣泛低於市場預期，表現相當薄弱。

Q2 iPhone 銷量 5220 萬部，分析師預期 5230 萬部

Q2 iPad 銷量 910 萬臺，分析師預期 917 萬臺

Q2 Mac 銷量 410 萬臺，分析師預期 414 萬臺

橘：蘋果 iPhone 銷量 灰：蘋果營收

同時蘋果 iPhone 平均銷售價格 (ASP) 亦是令人失望，Q2 蘋果手機 ASP 售價為 728 美元，低於市場預期的 740 美元。

一位主要晶片供應商近期表示，蘋果產品的需求確實在持續下滑。並且各大分析師也紛紛削減了對 iPhone 出貨量的估計。

GBH Insights 分析師 Daniel Ives 上週在一份投資者報告中寫道，投資人正對 iPhone 銷量處於「完全恐慌模式」。而市場大部分的擔憂主要都針對 iPhone X，有投資人認為，iX 每部 999 美元的售價太高。

《彭博社》報導，針對市場對於 iX 價格過高的憂慮，蘋果財務長 Luca Maestri 則在財報發布會上表示，此價格應屬合理，Luca Maestri 並認為，iX 是高端 iPhone 首次成為最暢銷的 iPhone 機型，並提道 iPhone 的市佔率在 12 月及 3 月季度都有所成長。

而蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 則進一步表示，智慧型手機市場還未達飽和，提道不具備智慧型手機功能的手機，仍在全球售出「5 億部」，認為蘋果手機銷量其實仍有成長空間。

蘋果產品銷量 / 圖：ZeroHedge

雖然蘋果 iPhone 銷量仍令市場大感憂心，但財報仍有一些好消息傳出。

繼去年年底簽署的美國稅法修改後，蘋果在本次財報上，宣布計劃新的 1000 億美元庫藏股回購計劃和股息增長 16%。稅法案讓蘋果公司回收在海外持有的超過 2500 億美元資金。

如上所述，蘋果的國際市場營收表現大好，中國營收年增率 YoY 躍升 21% 至 130 億美元。美國營收年增率為 17.4%，大太平洋年增率 4.3%，歐洲營收年增率為 8.7%。

蘋果全球營收 / 圖：ZeroHedge

同樣值得關注的是從 iPhone 到服務產品的過渡期仍在執行中，第 2 季度服務營收年增率猛增 31% 至 91.9 億美元，打破了 82.6 億美元的分析師預期。

Maestri 向彭博社表示，App Store 是蘋果服務業務的最大推動力，該業務的年復合增長勢頭強勁。他還表示，蘋果擁有 2.7 億付費用戶，跨越應用程式和服務業務等，年增率為 1 億人，較上季度多了 3000 萬人次。

但更重要的是蘋果對下一季度的財測：

營收為 515 億美元至 535 億美元，高於市場普遍預計的 514 億美元。

毛利率為 38% 至 38.5%，目前為 38.3%。

營業費用在 77 億美元至 78 億美元之間。

稅率約為 14.5%。

最後，由於稅改案，蘋果的現金量從 2885 億美元下降到 2670 億美元。