UA庫存水平失控 第2季預估每股虧損高於分析師預期

運動用品商 Under Armour(UAA-US) 公佈 2018 年第 1 季財報，淨營收較去年同期上漲 6%，但毛利率同比下滑 1.2%，主因為庫存管理的成本支出上升，分析師指出，該公司的庫存水平處於失控狀態。

UA 2018 年第 1 季主要財報數字：

淨營收較去年同期成長 6% 至 1.185 億美元。

淨毛利年增率下跌 1.2% 至 44.2%，若扣除組織重組影響，經調整後淨毛利為 44.8%，年增率下跌 0.6%。

營業損失為 2900 萬美元，經調整後營業收入為 1600 萬美元。

每股虧損 0..07 美元，經調整後每股盈餘 0.00 美元。

現金和現金等價物提升 65% 至 2.84 億美元。

庫存上升 27% 至 11 億美元。

UA2018 年第 1 季財報主要數字 (資料來源: UA 官網)

UA 對 2018 年的全年財測，則維持不變，執行長 Kevin Plank 表示有信心完成以下目標：

預計淨營收呈單位數成長，主要由於美國市場銷售將下降，但國際市場增長預期超過 25％。

預計毛利率將增加約 50 個基點至 45.5％，原因為推廣活動減少、產品成本降低以及外匯收入。

預計營業收入將達 2000 萬至 3000 萬美元，若扣除重組的影響，經調整後的營業收入預計為 1.3 億至 1.6 億美元。

扣除重組的影響，經調整後的每股盈餘約為 0.14 至 0.19 美元之間。

計劃資本支出約為 2.25 億美元。

Under Armour 在財報會議中指出，第 2 季經排除部份項目的每股虧損預計為 0.09 至 0.10 美元，高於分析師預期的 0.06 美元虧損，股價一度下跌 7.6%，但因第 1 季財報表現優於預期，以小漲 1.52% 每股 18.03 美元坐收。

UA 股價日線走勢圖

UA 的毛利受庫存上升大幅影響，Susquehanna Financial Group 的分析師 Sam Poser 在研究報告中表示：「庫存水平顯得失控，高額的應收帳款和高庫存水平的組和，看起來像是一顆定時炸彈。」

Under Armour 表示，公司將在本季持續面對毛利率壓力，公司正在透過折扣以及將貨品轉移至低價零售商的方式，減低庫存水平，財務長 David Bergman 向投資者保證，該公司正在處理去年的商品庫存，預計至 2018 年底，多餘的庫存將被全數消化。

Bloomberg Intelligence 分析師 Chen Grazutis 指出：「他們仍然有大量的庫存必須清除，他們正處於過渡階段。公司將在今年下半年面臨重大考驗，屆時庫存過剩的問題將會消失，他們將重新專注於出售全折物品並提高利潤率。」

國內 UA 供應鏈概念股 (1476-TW) 與聚陽 (1477-TW) 在 2 日早盤股價呈現小幅上漲。